'Recyclage batterijen E-auto's ook interessant voor Umicore'

Het beurshuis Berenberg ziet Umicore niet alleen als wereldspeler in batterijmaterialen voor elektrische auto's, maar denkt dat de Belgische groep ook een belangrijke positie kan verwerven in de recyclage van 'versleten' batterijen.

In een nieuw rapport is Berenberg bijzonder positief over Umicore . In augustus vorig jaar liet het Duitse beurshuis zijn advies zakken van 'kopen' tot 'houden', omdat de waardering te hoog was opgelopen en de koers te dicht bij het toenmalige koersdoel was geklommen. Nu krijgt de materiaaltechnologiegroep echter weer een koopadvies. Tegelijk wordt het koersdoel stevig opgekrikt, van 48 tot 61 euro.

Analist Sebastian Bray geeft drie redenen op waarom Umicore naar zijn mening een hoger advies verdient. De eerste is de aanhoudend sterke prestatie van Umicore onder de cyclische chemische aandelen. Ook al kan zo een bedrijf met een beproefd businessmodel duur lijken, je kunt het toch maar beter kopen als je het ‘earnings momentum’ niet wil missen, merkt hij op. Hij verwijst ook naar de impact van ratingverhogingen door andere beurzen op de koers. Van de analisten die volgens Bloomberg Umicore volgen, hebben er 10 een koopadvies.

De analist heeft voorts zijn ramingen voor het potentiële marktaandeel van Umicore in kathodematerialen herzien en opgetrokken van 45 tot 50 procent. De gemiddelde ramingen van analisten voor 2020 lijken Bray bovendien te laag. Hij is ervan overtuigd dat het slechts een kwestie van tijd is eer Umicore zijn guidance voor de bedrijfswinst (ebit) – 700 miljoen euro in 2020 – zal optrekken. Zelf rekent hij tegen 2020 op een cijfer van 817 miljoen euro, waarmee hij ongeveer 15 procent hoger zit dan de consensus.

Recyclage batterijen

Een derde reden voor het koopadvies is dat ook de recyclage van batterijen voor elektrische auto's potentieel inhoudt voor Umicore. Volgens Bray mogen we ervan uitgaan dat Umicore in 2020/21 een forse investering in een hydrometallurgische fabriek zal aankondigen. Orde van grootte: ongeveer 280 miljoen euro. Met dergelijke fabriek zou het Belgische bedrijf tegen 2025 ongeveer een derde van de markt voor recyclage van batterijen van elektrische auto’s kunnen verwerven.