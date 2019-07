Redding Nyrstar helemaal rond

Er was amper twijfel over dat het zou lukken, maar nu is ze helemaal rond: de herfinanciering van de noodlijdende zinkgroep Nyrstar, zeg maar de redding door grondstoffenhandelaar Trafigura. Dat meldt Nyrstar woensdag in een persbericht. In volle beurstijd, maar dat is geen probleem: de koers van Nyrstar is nog steeds geschorst.