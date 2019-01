Redersfamilie Cigrang stapt in kapitaal van bouwreus Etex

Na haar instap in de olietankerrederij Euronav duikt de Antwerpse familie Cigrang in het kapitaal van het bouwmaterialenconcern Etex op.

Vorige lente kwam ze in het nieuws door het paradijselijke Spaanse eiland Espalmador op te kopen, voor 18 miljoen euro. Voor de volgende investering waarmee ze het nieuws haalt, zoekt de vermogende Antwerps-Luxemburgse familie Cigrang, vooral bekend van haar scheepvaartgroep CLdN, het een stuk dichter bij huis: de bouwmaterialengroep Etex. Die heeft haar hoofdzetel in Brussel, waar in 1905 ook de roots lagen.

Etex - Belgische bouwmaterialenreus: 113 fabrieken, actief in 42 landen, ruim 14.000 werknemers. - In privéhanden, gecontroleerd door de familie Emsens. Het precieze aandeelhouderschap is onbekend. - Omzet (2017): 2,79 miljard euro. - Nettowinst (2017): 148miljoen euro. - Beurswaarde: 1,07 miljard euro (ruwe indicatie, op basis van de koers op de illiquide EuronextExpert Market).

Etex wordt nog altijd gecontroleerd door de oprichtersfamilie Emsens en haar vele vertakkingen van de voorbije generaties. De naam Emsens is ook verbonden aan de Kempense mineralenreus Sibelco en de van Etex afgesplitste buizenproducent Aliaxis. Hoe het aandeelhouderschap van de multinational Etex er precies uitziet, is een goed bewaard geheim.

Wel duidelijk is dat er al jarenlang plaats is voor andere aandeelhouders. Zo dook de holding Diepensteyn van de ondernemer-investeerder Jan Toye, een telg van de familie die aan de basis van de brouwerij Palm ligt, al eens op als kleine partij in het kapitaal van Etex.

Beurs

Geregeld worden aandelen van Etex verhandeld via de zogenaamde Expert Market van Euronext Brussel, de vroegere openbare veiling. Maar die markt is weinig liquide en het gaat maar om minipakketjes. De jongste koers van Etex bedraagt 12,90 euro per aandeel, wat de groep waardeert op iets meer dan 1 miljard euro. Maar dat is waarschijnlijk een onderschatting van de werkelijke waarde van een concern met de omvang van Etex.

Nu duiken als aandeelhouder van Etex dus de Cigrangs op - in essentie vier broers die de kleinzonen zijn van CLdN-oprichter Léon, met als primus inter pares Christian Cigrang. Dat blijkt uit de laatste jaarrekening (boekjaar tot eind mei 2018) van CLdN Finance, een van de Luxemburgse investeringsvehikels van de familie. Het is ook de vennootschap waar de broers hun onrechtstreekse participatie van 14 procent in Bank Degroof Petercam geparkeerd hebben.

Hoe groot het belang in Etex is, vermeldt de jaarrekening niet. Het document geeft wel een indicatie. De aandelen, of mogelijk een deel ervan, zitten niet meer bij CLdN Finance, maar zijn verkocht aan een nieuwe holding met de naam Phiclex, die ook in het Groothertogdom gevestigd is. CLdN Finance stond Phiclex een lening toe van 10,5 miljoen euro om de overdracht van de aandelen te bekostigen.

Discreet

Tegen de jongste koers van Etex op de Expert Market volstaat dat bedrag om een belang van ongeveer 1 procent in de bouwmaterialengroep te verwerven. Maar mogelijk gebeurde de transactie tegen een lagere koers of slaat ze niet op het hele belang van de Cigrangs in Etex.

De vraag is wanneer de reders in Etex stapten. Mogelijk gebeurde dat nog niet zo lang geleden. Oudere documenten van CLdN Finance maken geen gewag van een participatie, maar de holding beperkt zich in haar jaarrekeningen tot de hoogstnoodzakelijke informatie.

We publiceren wat nodig is, maar voor de rest geven we geen commentaar. Dirk Hooybergs topmanager CLdN

Ze vermeldt ook niet wie de verkoper is van de Etex-aandelen, laat staan wat de verdere plannen van de Cigrangs zijn. De notoir discrete broers waren gisteren niet bereikbaar voor commentaar of reageerden niet op boodschappen. ‘We publiceren wat nodig is en komen de wettelijke verplichtingen na, maar voor de rest geven we geen commentaar’, zei Dirk Hooybergs, topmanager van CLdN, gisteren.

Degroof

Naar De Tijd vernam, is het Bank Degroof Petercam die haar belang in Etex geheel of gedeeltelijk doorschoof naar de Cigrangs. De bank en haar (ex-)toplui hebben al jaren goede banden met de bouwmaterialenspecialist. Niet alleen als kleine aandeelhouder, maar ook als zakenbank-adviseur bij grote transacties.

Bovendien leverde Degroof al geregeld bestuurders aan Etex, zoals gewezen CEO Regnier Haegelsteen, die vorig jaar zijn zitje in de raad van bestuur opgaf. Het is niet meteen duidelijk of dat te maken heeft met de transactie met CLdN. De bank wou gisteren evenmin commentaar geven.

De familie Cigrang heeft op haar beurt een goede relatie met de bank. Ze is er indirect aandeelhouder van. Maar ze kan het blijkbaar ook goed vinden met de familie Philippson, die in 1871 aan de basis van de financiële instelling lag. Want Phiclex, het nieuwe vehikel dat de Etex-aandelen kocht van CLdN Finance, is maar voor 75 procent in handen van de reders.

Luxemburg

De resterende 25 procent zit bij Francaja Phinance, alweer een Luxemburgse onderneming, dit keer eigendom van de familie Philippson. Die mag ook twee bestuurders leveren aan Phiclex, onder wie Jacques-Martin Philippson, ook bestuurder bij Bank Degroof Petercam. Hier is het ook gissen naar de verdere plannen van de twee vermogende partijen.

Alleszins is duidelijk dat de Cigrangs sinds de instap in Degroof in 2010, voor zover bekend de eerste grote diversificatie van hun belangen, stelselmatig hun imperium aan het uitbreiden zijn. Daar trokken ze al ruim een kwart miljard euro voor uit, berekende De Tijd. Dat fortuin verdienden ze met CLdN. Recente groepscijfers daarvan ontbreken, maar het draait meer dan 1 miljard euro omzet.

In 2017 en vorig jaar kwamen ze nog in het nieuws door in het kapitaal van de olietankerreus Euronav te stappen (zie rechts). In vergelijking met het grotere werk lijken de belangen van de cultuurliefhebber Christian Cigrang in de modewereld en de aankoop van het Spaanse eiland maar hobby’s. Al slorpten ook die miljoenen op.