Rijkste Afrikaan wil miljarden veiligstellen in de VS

De Nigeriaanse serieondernemer Aliko Dangote, goed voor een fortuin van bijna 15 miljard dollar, strijkt nu ook neer in New York.

'In Afrika hebben wij, zoals u weet, problemen met devaluaties', zei de Nigeriaanse zakenmagnaat Aliko Dangote, de rijkste man van Afrika, op Bloomberg TV. 'Daarom willen we een stuk van de familierijkdom vrijwaren.'

En die rijkdom blijft maar aanzwellen, leert de Bloomberg Billionaires Index. Vorig jaar werd de 62-jarige Dangote 4,3 miljard dollar rijker en haalde hij de top 100 van 's werelds rijkste mensen. Met een nettowaarde van bijna 15 miljard dollar prijkte Afrika's meest prominente industrieel eind vorig jaar op de 96ste stek.

Om zijn investeringen te diversifiëren en het risico op wisselkoersschommelingen op het Afrikaanse continent te vermijden, wil Dangote kantoorruimte in New York kopen.

Van meel tot vastgoed

Dangote, een telg van een gegoede moslimfamilie van handelaren in het noorden van Nigeria, begon op zijn 21ste met de verkoop van cement. Sinds de jaren negentig vergaarde hij gaandeweg zijn fortuin met suiker-, meel- en cementfabrieken. Dangote controleert het conglomeraat Dangote Industries, het grootste in West-Afrika, en is actief in 17 landen.

Hij is niet alleen de eigenaar van het grootste cementbedrijf in zwart Afrika, maar zit evenzeer in pasta, dranken, zout en vastgoed. De vier beursgenoteerde delen van zijn conglomeraat zijn goed voor meer dan een vijfde van de waarde van de Nigeriaanse beurs.

Dangote heeft al een uitvalsbasis in Londen (hij wil er trouwens al jaren zijn favoriete voetbalclub Arsenal kopen). Hij wil nu ook in New York voet aan de grond zetten om 'globaler te worden' nadat de bouw van een van 's werelds grootste olieraffinaderijen in Nigeria in kannen en kruiken is.

Op toerental zal die 650.000 vaten olie per dag verwerken, meer dan de totale brandstofvraag van Nigeria. Naast die raffinaderij, bij de hoofdstad Lagos, bouwt Dangote ook een energiecentrale, schrijft de Nederlandse krant FD. Het 2.500 hectare grote industriecomplex, waar ook plastic en kunstmest geproduceerd worden, zal minstens 12 miljard dollar kosten.

'Afrika's versie van het Panamakanaal'

Voor de Nigeriaanse economie zou de ingebruikname van de raffinaderij een keerpunt zijn, omdat het land, de grootste producent van ruwe olie in Afrika, al zijn bewerkte petroleumproducten moet invoeren.

Een journalist van de Britse zakenkrant Financial Times, die Dangote in 2018 kon interviewen op diens jacht van 43 miljoen dollar, omschreef het monsterproject als 'Afrika's versie van het Panamakanaal' en 'de piramides van Gizeh van de industriële tijd'.

Bejubeld en bekritiseerd