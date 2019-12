Rijkste Rus test digitale metaalhandel met Umicore

Vladimir Potanin van nikkel- en palladiumproducent Norilsk Nickel test een platform voor digitale metaalhandel, met onder meer het Belgische Umicore als testpartner.

De Russische groep Norilsk Nickel, de grootste producent van palladium en geraffineerd nikkel ter wereld, is begonnen met het testen van een platform voor digitale handel in metalen. Dat heeft Vladimir Potanin, de grootste aandeelhouder van Norilsk Nickel en de rijkste Rus, gezegd in een interview met het persbureau Bloomberg.

Als partners voor de test noemt Potanin de Belgische materiaaltechnologiegroep Umicore , grondstoffentrader Trafigura (bekend als nieuwe eigenaar van Nyrstar) en dienstverlener Traxys, waarvan de roots deels teruggaan tot Umicore.

Tokens

De digitale handel die Potanin voor ogen heeft is geen klassiek systeem dat verloopt via computers. Het platform werkt met tokens of digitale 'muntjes', met onderliggende metalen, die worden gekocht door klanten en die ze vervolgens kunnen omwisselen tegen fysieke metalen. Achterliggend draait het systeem op blockchaintechnologie.

Dat moet de handel vlotter doen verlopen. Een ander voordeel is dat als een klant niet de hele overeengekomen hoeveelheid wil, hij er makkelijker weer vanaf kan geraken, zonder moeilijke onderhandelingen met de leverancier. De blockchaintechnologie maakt dat de kosten zakken en de metalen beter kunnen worden getraceerd.