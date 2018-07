Ruim een kwart meer winst voor Umicore

Dankzij de stijgende vraag naar kathodematerialen, die verwerkt worden in herlaadbatterijen voor elektrische auto's, presteerde Umicore in het eerste halfjaar nog iets beter dan verwacht.

De verwachtingen waren hoog gespannen voor de halfjaarresultaten van Umicore en de materiaaltechnologiegroep Umicore lost ze helemaal in. En klopt zelfs licht de verwachtingen.

De omzet van Umicore groeide in het eerste halfjaar met 16 procent tot 1,7 miljard euro, harder dan verwacht. Zonder de stopgezette activiteiten – zinkchemicaliën en bouwmaterialen werden verkocht – was de groei nog forser: 23 procent.

De evolutie van de winst overtreft die van de omzet. De recurrente brutobedrijfswinst (ebitda) kwam 23 procent hoger uit op 364 miljoen euro. De recurrente bedrijfswinst (ebit) schoot 28 procent hoger tot 261 miljoen euro. Dat is nog iets beter dan de 248 miljoen waar analisten volgens Bloomberg op rekenden.

De recurrente nettowinst belandt op 163 miljoen euro, wat 22 procent meer is dan in de eerste zes maanden van 2017.

Aandeelhouders ontvangen een interimdividend van 0,35 euro per aandeel. Dat is minder dan een jaar eerder (0,65 euro) en heeft te maken met het dividendbeleid van Umicore. Volgens dat beleid wordt als interimdividend de helft van het jaarlijkse dividend van het voorgaande boekjaar uitgekeerd.

Umicore handhaaft de winstverwachting: een recurrente bedrijfswinst van 510 tot 550 miljoen euro. Die prognose was pas in april, naar aanleiding van de algemene vergadering, verhoogd. Ook toen was dit te danken aan de divisie Energy & Surface Technologies, die onder meer batterijmaterialen maakt. Met zijn halfjaarcijfers zit Umicore duidelijk op schema om zijn winstverwachting waar te maken.