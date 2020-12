Russische oligarchenzoon kop van Jut in duurste vechtscheiding ooit

De 27-jarige Russische oligarchenzoon Temur Akhmedov speelt een centrale rol in de nieuwste episode van 's werelds duurste vechtscheiding.

'Heeft ze nu echt een miljoen handtassen nodig?' Temur Akhmedov, de 27-jarige zoon van de steenrijke oligarch en Poetin-vertrouweling Farkhad Akhmedov, klonk vorige maand nog strijdvaardig toen de Britse Daily Mail hem polste naar zijn moeder Tatiana Akhmedova.

Een bittere sneer, maar de 52-jarige Akhmedova pakt haar zoon dan ook keihard aan in de vechtscheiding die ze al enkele jaren aan het uitvechten is met haar 13 jaar oudere ex-man.

Flashback naar 2016. Een Londense rechtbank beslist dat Akhmedova recht heeft op zo'n 500 miljoen euro, iets meer dan 40 procent dan het vermogen van haar voormalige echtgenoot. Een monsterschikking, die Londen meteen op de kaart zet als 'place to be' voor superrijken die zo veel mogelijk uit de brand willen slepen bij een scheiding.

De tafel van Napoleon

Alleen denkt ex-man Akhmedov er niet aan zijn voormalige echtgenote de volledige pot te betalen. Hij probeerde een schikking te treffen, waarbij hij haar een eenmalige som van 80 miljoen pond, een jaarlijkse uitbetaling van 4 miljoen én de oude schrijftafel van Napoleon (waarde: 30 miljoen) aanbood. Maar die poging bleek zonder succes.

50 miljoen Volgens zijn moeder verspeelde Temur Akhmedov op een dag 50 miljoen pond met daytraden op de beurs.

Sindsdien is er een ongeziene partij juridisch moddergooien aan de gang, waarvan alleen de echtscheidingsadvocaten rijker zijn geworden. Akhmedova moppert dat ze tot dusver alleen 7 miljoen pond en een 'roestige helikopter' van haar ex-man heeft gekregen. Terwijl er zoveel meer is: een collectie hedendaagse kunst met topwerken van Mark Rothko of Andy Warhol bijvoorbeeld. Of een superjacht van 350 miljoen pond dat ooit toebehoorde aan Roman Abramovich, een andere Russische oligarch.

Luitenant van zijn vader

De rol van zoon Temur Akhmedov? Moeder Tatiana beschuldigt hem ervan een 'luitentant' te zijn die minstens een deel van het vermogen van zijn vader voor haar verborgen houdt. Akhmedova doet er alles aan om die aantijgingen te bewijzen. Eerder dit jaar kreeg ze een Amerikaanse rechter zover de internetgigant Google te bevelen het e-mailverkeer tussen vader en zoon vrij te geven.

Tegelijk zette ze haar zoon, een voormalige grondstoffentrader die in Dubai verblijft, op droog zaad. Al is dat laatste behoorlijk relatief. Een Britse rechter besliste dat Temur nog maar hooguit 3.000 pond per dag mag uitgeven. 'Voor de gemiddelde persoon mag dat een fucking crazy bedrag zijn. In de realiteit is dat toch anders', jammerde de oligarchenzoon toen, alsof hij solliciteerde voor een rol in 'Succession', de satirische HBO-reeks over een disfunctionele steenrijke familie.

De beslissing om zijn uitgaven te bevriezen maakt dat Temur het moeilijker krijgt om zijn advocaten te betalen. Dat is blijkbaar een van de redenen waarom hij vorige week in extremis naar zijn zus in Moskou vluchtte, terwijl hij in de Londense High Court werd verwacht. 'Ik was gestresseerd en bang', verklaarde hij toen.

Temur kreeg van de rechter een week uitstel om alsnog naar Londen te trekken en zich te verdedigen tegen de aantijgingen van zijn moeder. Om aan te tonen dat haar ex-man zijn vermogen naar zijn zoon doorsluisde, zegt Akhmedova dat Temur op zijn 19de een Londense flat van 29 miljoen pond had gekregen en als student 50 miljoen had vergokt door te daytraden op de beurs.