Sancties Trump leggen werken aan Russische pijplijn stil

De werken aan de 1.200 kilometer lange gaspijplijn vanuit Rusland naar Duitsland liggen voorlopig stil. Aanleiding zijn de sancties die de Amerikaanse president Donald Trump heeft opgelegd.

Nord Stream 2, zoals de pijplijn heet, wordt aangelegd door het Russische staatsbedrijf Gazprom. Bedoeling is dat via deze pijpleiding aardgas vanuit Rusland via de Oostzee, Finse, Zweedse en Deens wateren naar Duitsland vloeit. Aan het project van het Russische staatsbedrijf hangt een prijskaartje van 9,5 miljard euro, dat voor een deel wordt gefinancierd door vijf Europese energiebedrijven, waaronder Engie en Shell.

De komende maanden zou het eerste gas door Nord Stream 2 moeten stromen. De werken zijn al grotendeels afgewerkt. Alleen in Deense wateren moet nog zowat 300 kilometer van de leidingen worden geplaatst.

Doorn in Amerikaans oog

1.200 kilometer De gaspijpleiding Nord Stream 2 tussen Rusland en Duitsland loopt door de Oostzee, Finse, Zweedse en Duitse wateren en is 1.200 kilometer lang.

Maar de pijpleiding is al jaren een doorn in het oog van de Verenigde Staten. De Amerikanen zijn er als de dood voor dat de Russische president Vladimir Poetin op die manier meer invloed verwerft in West-Europa.Volgens de Amerikaanse president Trump moet Europa zich minder afhankelijk maken van het Russische aardgas. Momenteel komt meer dan een derde van het gas in Europa uit Rusland. Bovendien stuit het de VS tegen de borst dat bondgenoot Oekraïne buiten het project wordt gehouden.

De Amerikanen dreigden daarom al enige tijd met sancties tegen bedrijven die betrokken zijn bij de aanleg van de pijpleiding. Nu hebben ze die dreigementen ook omgezet in harde sancties, die vrijdag werden goedgekeurd door de Amerikaanse Senaat. De sancties treffen de circa 350 bedrijven die bij de aanleg van Nord Stream 2 betrokken zijn.

Duitse regering ontevreden

Allseas, de in Zwitserland gebaseerde offshore-aannemer, heeft eieren voor zijn geld gekozen en heeft de werken voorlopig opgeschort. Het bedrijf heeft de Amerikaanse autoriteiten om meer uitleg gevraagd.



In Duitsland zijn de sancties slecht onthaald. De Duitse regering heeft 'met spijt kennisgenomen' van de bekrachtiging van de Amerikaanse sancties, zegt een woordvoerster. ‘De Duitse regering wijst dergelijke extraterritoriale sancties af. Ze treffen Duitse en Europese bedrijven en vormen een inmenging in onze binnenlandse aangelegenheden.’

De Duitse regering wijst dergelijke extraterritoriale sancties af. Ze treffen Duitse en Europese bedrijven en vormen een inmenging in onze binnenlandse aangelegenheden.

De woordvoerster wijst er ook op dat de Europese Commissie en de Duitse regering een principeakkoord hebben ondertekend voor een nieuw gastoevoercontract via Oekraïne in 2020.

Akkoord met Oekraïne