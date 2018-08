'Saoedi's blazen grootste beursgang ooit af'

Dat meldt het persagentschap Reuters woensdag. De beslissing van Riyaad betekent ook het einde voor wat mogelijk de grootste beursgang ooit had kunnen worden. Saudi Aramco geldt namelijk als een van de grootste spelers in de oliebranche en wordt geschat op zo'n 2.000 miljard dollar.

Ter vergelijking: eerder deze zomer was Wall Street nog dolenthousiast toen techreus Apple als eerste beursgenoteerde bedrijf een waardering van 1.000 miljard dollar haalde. Saoedi-Arabië wilde vijf procent van Aramco naar de beurs brengen, goed dus voor een bedrag van 100 miljard dollar.

Nieuwe inkomsten gezocht

De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman lanceerde de plannen voor een beursgang al in 2016. Omdat de olieprijzen onder druk stonden zag het land zich meer en meer genoodzaakt om zijn inkomstenbronnen te verbreden.

Riyaad mikte aanvankelijk op een dubbele beursnotering in Saudi-Arabië en op een buitenlandse beurs. Maar begin dit jaar werd al duidelijk dat die buitenlandse notering er wellicht niet zou komen. Een notering van aan Saoedisch bedrijf op Wall Street of de Londense beurs zou juridisch bijzonder complex blijken. Bovendien zijn ook de olieprijzen opnieuw gestegen, waardoor het land over meer financiële ademruimte beschikt om zijn economische transformatie mogelijk te maken.