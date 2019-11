Saoedisch oliegigant Aramco licht sluier over beursgang

Na veel vijven en zessen lichtte Aramco, het grootste olieconcern ter wereld, zaterdag de sluier over zijn beursgang, wat de grootste ooit moet worden. De publicatie van het prospectus gebeurde net geen week nadat de sterke man in Riyad, de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, het licht op groen had gezet voor de lang verwachte operatie.