Shell-topman slaat mea culpa over klimaat

CEO Ben van Beurden geeft toe dat Shell meer had kunnen doen in de klimaatkwestie. Maar hij wil niets weten van concrete doelstellingen over de CO2-uitstoot van het bedrijf.

'We hadden wellicht assertiever moeten en kunnen zijn', zei de Shell-baas in een podcast. Hij geeft daarmee toe dat de olie- en gasreus meer had kunnen doen om te waarschuwen voor klimaatveranderingen. Hij voegde daar wel aan toe dat het probleem vaak onterecht alleen wordt gelegd bij Shell, dat goed is voor 1,7 procent van de wereldwijde olieproductie.

'We moeten ons beter uitdrukken, ons duidelijker profileren, wellicht ook dingen anders doen en zeker anders zeggen', vertelde van Beurden.

Hij noemde de klimaatkwestie verder een ingewikkeld maatschappelijk probleem dat niet door één partij kan worden opgelost. Volgens hem zit het probleem niet alleen in de CO2-uitstoot, maar ook in het gegeven dat er wereldwijd steeds meer energie moet worden geleverd. Er zal volgens Van Beurden 'een ongekende hoeveelheid samenwerking' nodig zijn om de kwestie op te lossen. Het idee om de olieproductie aan banden te leggen, waardoor ook de vraag zal afnemen, noemde Van Beurden te simplistisch.

Aandeelhouders

Wellicht ook daarom blijft Shell zich verzetten tegen de jaarlijkse oproep van de milieuorganisatie Follow This om concrete, kwantificeerbare doelen te formuleren over de uitstoot van CO2 van Shell, om in lijn te komen met klimaatakkoord van Parijs dat de opwarming van de aarde onder de twee graden wil houden.

Shell adviseert zijn aandeelhouders op de komende aandeelhoudersvergadering tegen de resolutie van Follow This te stemmen. Volgens Shell is de resolutie niet in het belang van de onderneming.

Als aandeelhouder roept Follow This al enkele jaren op zo'n resolutie goed te keuren, maar de algemene vergadering stemde het voorstel telkens weg.

'De afwijzing van deze klimaatresolutie laat zien dat het Shell-bestuur zich niet wil verbinden aan hetkKlimaatakkoord van Parijs', laat Mark van Baal van Follow This in een reactie aan Het Financieele Dagblad weten. 'De klimaatambities die Shell formuleerde als reactie op de vorige klimaatresolutie zijn onvoldoende om ‘Parijs’ te halen, en erger nog, onvoldoende om op korte termijn actie te ondernemen.'

Rechtszaak

De Nederlandse milieuvereniging Milieudefensie maakte onlangs bekend een rechtszaak tegen Shell aan te spannen. Ook deze vereniging wil dat het olie- en gasconcern zijn beleid aanpast en stopt met het aanrichten van wereldwijde klimaatschade. Om aan de eisen van Milieudefensie tegemoet te komen, moet Shell zijn beleid in lijn brengen met de klimaatdoelen van het akkoord van Parijs.