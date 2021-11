Sibelco haalt hakbijl boven

Het Belgische Sibelco, de grootste zandwinningsgroep ter wereld, gaat wereldwijd 600 mensen ontslaan. In Belgie worden 15 jobs geschrapt.

'De maatregel is nodig om de concurrentiepositie van Sibelco en het potentieel voor de toekomstige groei veilig te stellen, zegt ceo Hilmar Rode, de voormalige topman van de zinkgroep Nyrstar, in een persbericht. Waar het gros van de ontslagen plaats vindt, wordt niet bekendgemaakt. In ons land blijft de herstructuring, die eind volgend jaar moet afgerond zijn, beperkt tot 15 van de 370 werknemers.

Sibelco heeft een paar heel moeilijke jaren achter de rug. In 2019 slikte de groep, die wordt gecontroleerd door de familie Emsens, zijn grootste verlies ooit. Dat had alles te maken met de fusie midden 2018 van zijn Amerikaanse dochter Unimin met het Amerikaanse Fairmount Santrol, een specialist in de ontginning van zand voor de exploitatie van schaliegas dat onder de naam Covia noteert in New York.

672 miljoen euro Sibelco slikte in 2019 zijn grootste verlies ooit.

Covia werd echter getroffen door de Amerikaanse energiecrisis en de fusie tusen Unimin en Fairmount Santrol draaide uit op een fiasco. Covia moest een waardevermindering doorvoeren van 1,4 miljard euro. Daardoor slikte Sibelco een nettoverlies van 672 miljoen euro, vijf keer meer dan het jaar voordien.

De deal en de slechte resultaten betekenden ook het einde van Jean-Luc Deleersnyder, de ex-Umicore-man die sinds 2014 het bedrijf leidde en fors had ingezet op de boom van de Amerikaanse schaliemarkt. Covia sloot ondertussen een gerechtelijk akkoord af en is nu in handen van de schuldeisers.

Hilmar Rode

Hilmar Rode nam in september 2020 het roer over van Deleersnyder. Hij trok een streep onder het mislukte energieavontuur van Covia. Sibelco hield er uiteindelijk wel een negatieve factuur van 1,8 miljard euro aan over.

In het eerste semester van dit jaar knoopte Sibelco aan met een voorzichtig herstel en boekte een brutobedrijfswinst van 147 miljoen euro. Rode maande evenwel aan tot voorzichtigheid. Hij liet al meteen weten dat er geen tussentijds dividend zal worden uitgekeerd. De ex-Nyrstar topman werkt momenteel aan 'een transformatietraject om de operationele, commerciële en financiële prestaties tegen 2025 te verbeteren', zo laat hij in het persbericht weten.

Mislukt energieavontuur

Sibelco heeft zijn hoofdzetel in Antwerpen en is actief in de ontginning, veredeling en distributie van minerale grondstoffen. Dat gaat van eenvoudig zand tot hoogwaardig kwartszand maar ook van stoffen als zirkoon of bentoniet. Het telde vorig jaar 174 productiesites in 31 landen en stelt 8.500 mensen te werk.

De groep wordt gecontroleerd door de families Emsens, Speeckaert, De Saedeleer, Grosjean en de families achter het Duitse bedrijf Quarzwerke.