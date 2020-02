Sibelco verkoopt Australische mijn

Sibelco verkoopt zijn Australische dochter QMAG. Te specifieke markt, klinkt het bij de Belgische zandgroep.

's Werelds grootste zandwinningsgroep Sibelco verkoopt haar Australische dochter QMAG aan het Duitse Refratechnik, een specialist in vuurvaste producten en diensten voor de cement-, kalk-, staal-, non-ferro- en keramiekindustrie. Het bedrijf telt wereldwijd 27 fabrieken met meer dan 1.700 werknemers en is het grootste familiebedrijf actief in die sector.

QMAG is een van de belangrijkste producenten van magnesia. Het heeft een mijn plus verwerkingsfabriek in de Australische deelstaat Queensland. Er werken 150 mensen. Magnesia of chalk is een gebruiksnaam voor magnesiumcarbonaat, ook wel magnesiet of bitterspaat genoemd. Het ivoorwitte natuurlijke mineraal wordt onder meer gebruikt in de sport om een betere grip te krijgen (bij turnen en gewichtheffen), in de farma of in de industrie, waar het een van de belangrijkste grondstoffen is voor de productie van het lichte metaal magnesium. Het magnesiet uit de QMAG-mijn dient als grondstof voor vuurvaste stenen en vormen voor de hydrometallurgie, de landbouw en de staalindustrie.

Focus

Acht jaar terug noemde Sibelco het Australische QMAG nog 'een van zijn belangrijkste overnames van de afgelopen vijf jaar', omdat het een nieuwe groeimarkt is. Nu komt men daar op terug. 'Het gaat om een heel specifiek product en een erg gespecialiseerde markt. We zijn van mening dat QMAG beter af is bij een groep die focust op vuurvaste materialen', is bij het bedrijf te horen. 'Het is een nieuwe stap in het refocussen van onze groep op activiteiten waar we een leiderschapspositie kunnen innemen.'

Om diezelfde redenen verkocht Sibelco vorig jaar zijn kalk- en kalksteenactiviteiten aan de Canadese groep Graymont en het Mexicaanse Grupo Calidra. De kalkactiviteiten hadden een globale omzet van 166 miljoen euro. Sibelco was al jaren actief in de kalksector, maar in vergelijking met de wereldwijde nummers een en twee in de sector - het Belgische Lhoist en het Belgische Carmeuse - bleef Sibelco een kleine speler.