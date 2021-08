Sipef biedt 21.000 werknemers gratis vaccinatie aan

Sipef stelt mensen tewerk in landen waar medische ondersteuning beperkt is.

De plantagegroep telt vooral personeel dat in moeilijk bereikbare regio's in Zuidoost-Azië en West-Afrika op banenen-, rubber- en palmolieplantages werkt.

Sipef maakt in de marge van zijn halfjaarcijfers bekend dat het zijn volledige personeel gratis coronavaccins aanbiedt. Het gaat om 21.000 werknemers die tewerkgesteld zijn in landen waar lokale medische ondersteuning erg beperkt is, zoals Papoea-Nieuw-Guinea en rurale regio's in Indonesië en Maleisië. Ook in West-Afrika, waar Sipef bananen teelt in Ivoorkust, krijgen de werknemers vaccins aangeboden.

'We zijn proactief gestart met de geleidelijke lokale bevoorrading van vaccins aan onze mensen, indien ze dit wensen', aldus de plantagegroep in het persbericht.

Het gaat nog altijd niet goed met het vaccineren van mensen in armere landen. Het wereldwijde programma dat daarvoor is opgezet, Covax, kampt met forse tekorten aan vaccins. In Azië is minder dan 10 procent van de bevolking gevaccineerd, in Afrika minder dan 5 procent.

Volumes

Sipef koppelt de vaccinatieboodschap aan een sterk halfjaarrapport. De markt voor palmolie - met voorsprong Sipefs voornaamste teelt - zit in een stevige remonte.

Na een vulkaanuitbarsting in 2019 , konden de getroffen oliepalmen herstellen waardoor de volumes in de eerste jaarhelft met een vijfde groeiden. Voor het volledige jaar mikt Sipef op 10 procent volumegroei.

De Schotense groep heeft nu al driekwart van zijn verwachte volumes verkocht aan een prijs van 1.005 dollar per ton. Dat is meer dan 300 dollar meer dan het vorig jaar ontving (692 dollar per ton). Ondanks een exporttaks in Indonesië, die weliswaar opnieuw wat werd versoepeld, verwacht Sipef een jaarwinst tussen 60 en 70 miljoen dollar.