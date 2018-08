Sipef breidt palmolieplantages verder uit

De rechten, een toelating om voor onbepaalde tijd de plantages te exploiteren , komen er na een deelname van 86 procent in PT Muko Muko Agro Sejahtera (MMAS), een overeenkomst met de Indonesische familiale aandeelhouders van PT Asri Rimba Wirabhakti (Asri Rimba). De plantages liggen in het regentschap van Muko Muko, in de provincie Bengkulu in Indonesië.

De overname van de extra hectaren passen binnen de doelstelling van het management om binnen vijf jaar 100.000 hectaren aan plantages onder beheer te hebben. Alleen al het met palmbomen beplante areaal van Sipef moet de komende vijf jaar groeien van 18.700 naar 33.000 hectare. Vorig jaar nog deed Sipef twee overnames. In februari kocht het de minderheidsaandeelhouder in de plantage Agro Muko op Zuid-Sumatra uit en in augustus nam de groep een andere plantage in de regio, Dendymarker Indah Lestari, over.