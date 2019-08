Sipef duikt in rode cijfers

Plantagegroep Sipef heeft over de eerste zes maanden van het jaar een nettoverlies gedraaid van 5,2 miljoen dollar. Over dezelfde periode vorig jaar was er nog een winst van 24,7 miljoen dollar. De zogeheten brutowinst (omzet minus kosten van verkopen) verschrompelde met 69 procent van 46,6 miljoen dollar naar 14,3 miljoen dollar.

Sipef verwijst naar de aanhoudend lage palmolieprijzen. Bovendien ontgoochelde de vruchtontwikkeling vanaf het tweede trimester, zowel in Indonesië als in Sumatra. Dat resulteerde in een 7,5 procent lagere palmolieproductie (tot 153.696 ton) tegenover een jaar geleden. Tot overmaat van ramp werd de groep eind juni en begin augustus geconfronteerd met vulkaanuitbarstingen in Papoea-Nieuw-Guinea.