Sipef verhoogt dividend met een kwart

Plantageproducent Sipef maakte in 2017 de beloofde sprong voorwaarts. De omzet (in dollar) steeg met 21 procent, de brutowinst met 63 procent. Dat leidt tot een stijging van hert dividend met 28 procent tot 1,60 euro per aandeel.

Er werd een beduidend beter jaar verwacht bij Sipef . Degroof Petercam voorspelde een forse stijging van omzet en winst. Dat is nu bevestigd door de jaarcijfers.

De productie van palmolie steeg met 11,2 procent (verwacht 10 procent). 2016 was wel een zwak productiejaar door de impact van El Nino. De prijsevolutie zat ook mee. De marktprijzen voor palmolie stegen in de eerste jaarhelft en bleven relatief constant in het tweede semester.

De groep realiseerde niet alleen hogere verkoopprijzen. Het kon ook tot een lagere eenheidskost per ton komen. Voeg daarbij het effect van de volledige consolidatie van de plantage PT Agro Muko en dat gaf een stijging van de brutowinst met 63 procent tot 120,47 miljoen dollar en de recurrente bedrijfswinst met 87 procent tot 81,55 miljoen euro.

Door de verwerving van de controle van de plantages Agro Muko en Dendymarker en de expansie van Musi Rawas was er er ook een eenmalige meerwaarde van 75 miljoen dollar en steeg de nettowinst van 39,87 naar 139,66 miljoen dollar.

Voorverkoop

Sipef heeft ook goed geanticipeerd op de prijsevolutie van palmolie. Het heeft al 41 procent van de verwachte palmolievolumes voor 2018 reeds verkocht aan 741 dollar per ton, terwijl de huidige marktprijzen lager zijn.

Een jaar eerder was op hetzelfde tijdstip 39 procent verkocht tegen 785 dollar per ton. Sipef wil nu geleidelijk verder vooraf verkopen tegen prijzen boven de 700 diollar.

Verdere groei

Voor de komende jaren wordt een verdere groei van de productie verwacht. Door de recente verwervingen zijn de de geplante arealen in 2017 met 30,4 procent verhppgd tot 71.865 hectare.

Het nieuwe productiejaar is gestart onder een gunstig gesternte, vooral in Indonesië. 'Alles wijst er op dat we de verwachte totale jaarproductiestijging van 9 procent in palmolie zullen kunnen halen', klinkt het.

Ondanks de stemming in het Europese parlement om palmolie als grondstof voor biodiesel te verbieden, gaat Sipef ervan uit dat de prijzen tijdens het eerst halfjaar stabiel zullen blijven.

BDM-Asco

Sipef en Ackermans & van Haaren hebben eind 2017 de verkoop aangekondigd van de Belgische verzekeringsgroep BDM-Asco, waarin ze elk 50 procent hebben. De goedkeuring van de toezichthouder wordt verwacht voor het einde van het tweede kwartaal van 2018.

Sipef zal daarbij een meerwaarde van 7 miljoen dollar realiseren. De verzekeraar werd verkocht voor 35 miljoen euro. 'De bij de ondertekening ingedekte verkoopprijs van 20,78 miljoen dollar zal bijdragen tot een verdere verlaging van de schuldposities van de groep', aldus Sipef. De langetermijnschuld van Sipef was vorig jaar gestegen van 45,15 miljoen dollar naar 125,85 miljoen dollar.

Dividend