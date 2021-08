Stevig herstel voor mineralenreus Sibelco

De omzet van Sibelco kwam in het eerste halfjaar 6 procent hoger uit op 816 miljoen euro. De Belgische groep haalde meer inkomsten in het overgrote deel van de markten waar ze aanwezig is. De brutobedrijfswinst (ebitda) kwam uit op 147 miljoen euro, 56 procent meer dan in de eerste helft van 2020. De cijfers van het eerste semester van vorig jaar houden geen rekening meer met de Amerikaanse dochter Covia. Sibelco trok een streep onder zijn mislukte energieavontuur in de Verenigde Staten.