Stijgende productie en prijzen geven Sipef duwtje in de rug

De hogere productie in combinatie met de aanhoudend hoge palmolieprijs - en ondanks de zware exportheffingen in Indonesië - doet Sipef herhalen dat de recurrente nettowinst dit jaar aanzienlijk zal verbeteren tegenover 2020 (14,1 miljoen dollar).

Overname in bananensector

Sipef meldt ook dat de begin maart aangekondigde verkoop van PT Melania is afgerond voor een brutobedrag van 36 miljoen dollar. PT Melania omvat de helft van Sipefs rubberplantages plus de theeplantage op Java. De verkoop gebeurt in twee schijven, waarvan de eerste - goed voor 40 procent en 19 miljoen dollar - is afgerond.