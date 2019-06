Stilleggen Nyrstar-smelterij stuwt loodprijs

De loodsmelterij van Nyrstar in het Australische Port Pirie ligt minstens tot eind deze maand stil. De onverwachte daling van het loodaanbod duwt de prijs omhoog op de anders zo gezapige Londense metaalmarkt.

De Belgische metaalgroep, die sinds enige tijd gecontroleerd wordt door de grondstoffentrader Trafigura, is haar oude loodsmelter in Port Pirie aan het ombouwen tot een fabriek voor de recyclage van verscheidene metalen. Eind mei moest Nyrstar de productie er onverwacht stilleggen door allerlei technische defecten. De heropstart is voor eind juni aangekondigd.

Port Pirie is goed voor 160.000 ton lood per jaar. De onverwachte onderbreking leidt naar verwachting tot een productiedaling van 15.000 ton. Dat lijkt niet zo veel in vergelijking met de wereldwijde loodhandel, maar het is toch voldoende om de prijs omhoog te jagen, blijkt uit een analyse van de nieuwsdienst Reuters.

Economische zorgen

1.918 Loodprijs Door de Nyrstar-panne is de loodprijs opnieuw naar boven geschoten tot 1.918 dollar.

Het is een onverwachte ommekeer. Sinds het jaarrecord van 2.179 dollar per ton eind februari ging de loodprijs onophoudelijk naar omlaag, tot zowat 1.773 dollar midden mei. Dat werd toegeschreven aan de macro-economische zorgen die de hele metaalmarkt naar beneden sleurden. Lood was de slechtste presteerder van alle metalen.