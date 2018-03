Tiffany haalt diamanten niet meer uit Antwerpen

De Antwerpse diamantsector krijgt opnieuw tegenslag te verwerken: het prestigieuze juwelenhuis Tiffany sluit zijn slijperij in Antwerpen. Ook andere diamantslijperijen vertrekken of slanken af.

Sinds KBC zich uit de diamanthandel terug trok en de Antwerpse Diamantbank in de Pelikaanstraat opdoekte, zo'n drie jaar geleden, kampen de Antwerpse diamantairs en slijperijen met financieringsproblemen. Waardoor steeds meer diamantbedrijven zich terug trekken en hun handel naar betere oorden verhuizen.

De negatieve stemming in de Antwerpse Diamantwijk heeft een sneeuwbaleffect. Antwerpen zet minder de toon in diamant en internationale afnemers, zoals nu ook de juwelenketen Tiffany, krimpen in. Tiffany zal zijn diamantslijperij Laurelton Diamonds in Antwerpen sluiten, zo meldt Gazet van Antwerpen. Daardoor komen een dertigtal mensen zonder werk te staan. Tiffany bevestigt het bericht niet, maar volgens de vakbonden is er wel degelijk een intentie tot collectief ontslag ingediend.

Het Antwerp World Diamond Centre (AWDC), de beroepsfederatie van de diamanthandel, bevestigt dat Tiffany in Antwerpen afbouwt. 'De reden dat Laurelton haar slijpdivisie afbouwt van 27 naar 3 slijper is een gevolg van de veranderende marktomstandigheden. Bedrijven streven naar een doorgedreven optimalisatie en efficiëntie', klinkt het.

Ook het Zuid-Afrikaanse Safdico zou zijn Antwerpse slijperij GemTech afslanken. Ook daar zal een tiental mensen op straat komen te staan.

Volgens Melissa Smet, directeur van het Syndicaat van de Belgische Diamantnijverheid (SBD), hebben de herstructureringen met de hoge loonkosten te maken in ons land. 'Zij houden hier een kantoor en een aantal slijpers, onder meer voor reparaties. In beide gevallen gaat het om een onkostenoefening wegens de hoge arbeidskosten hier.'

Failliet

In de voorbije weken werden ook drie groothandelaars in diamant failliet verklaard: Russian Star, RBS Diamond en Antwerp Diamond Corporation. De moeilijke financieringsomgeving maakt dat bij veel diamantairs het water aan de lippen staat. 'Het gaat eigenlijk nog niet eens om financiering. Het gaat nog zelfs niet eens om kredieten geven. De banken staan diamantairs zelfs niet eens toe een bankrekening te openen', zegt Melissa Smet.

Meer nog: ook de perikelen rond de Indiase diamantair Nirav Modi speelt Antwerpen parten. Modi startte zijn carrière in Antwerpen en wordt daarom beschouwd als een Antwerpse diamantair. Zijn wereldwijd imperium, met diamantbedrijven en juwelenwinkels, kwamen de jongste weken in zwaar weer terecht omdat de man voor ongeveer 1 miljard euro zou hebben gefraudeerd in India. Indiase banken, ook die in Antwerpen, zijn daarom zeer terughoudend geworden tegenover diamanthandel.

Na de sluiting van de Diamantbank is dit de zoveelste tegenslag voor Antwerpen, nochtans het grootste diamantcentrum ter wereld, met een omzet van iets meer dan 37 miljard euro in 2017.