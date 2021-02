Total wil olieverleden wegpoetsen met naamswijziging

Een hoger dan verwachte winst voor het vierde kwartaal bombardeert Total tot primus in de gekwelde oliesector. Een nieuwe naam moet de cleantechambities kracht bij zetten.

Het vierde kwartaal was not so big voor Big Oil, herinner u de miljardenafschrijvingen bij ExxonMobil en de dieprode cijfers bij Shell vorige week.

We zullen niet zeggen dat de Franse oliereus Total immuun is voor de magere olieprijs en de door lockdowns getekende vraag naar olie. Totals nettowinst daalde in het vierde kwartaal met 59 procent ten opzichte van een jaar eerder. Maar ze blijft met 1,3 miljard dollar voor het vierde kwartaal wel ruim boven de gemiddelde analistenverwachting (1,14 miljard dollar).

De winst daalde in alle divisies: exploratie en productie, raffinage en chemicaliën, en gas en elektriciteit. Maar wat de cruciale beleggersstatistieken betreft, met name gearing, deed Total het beduidend beter dan collega's. De verhouding tussen de nettoschuld en het eigen vermogen van het bedrijf, inclusief huurcontracten, steeg tot 25,9 procent eind december, vergeleken met meer dan 30 procent voor sommige Europese rivalen.

Waardeverminderingen

Total had in de eerste helft van vorig jaar al het grootste deel van ongeveer 10 miljard waardeverminderingen geboekt, onder meer zware afschrijvingen op zijn Canadese oliezandactiva. Op een aangepaste basis komt het nettoresultaat uit op 4,06 miljard dollar voor het afgelopen jaar. De groep zegt dat de vooruitzichten onzeker blijven en dat ze nog eens op 500 miljoen dollar bijkomende kostenbesparingen mikt in 2021, na vorig jaar 1,1 miljard te hebben bespaard.

De naam TotalEnergies weerspiegelt onze ambities om over te schakelen naar koolstofneutraliteit. Patrick Pouyanné CEO Total

Het concern stelt een dividend voor van 0,66 euro per aandeel voor de periode van oktober tot december voor. Dat is in lijn met de voorgaande kwartalen in 2020.