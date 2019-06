Trafigura: 'Activa Nyrstar hebben aanzienlijk opwaarts potentieel'

De grondstoffenreus Trafigura, die als gevolg van de redding van Nyrstar 98 procent van de Belgische zinkgroep in handen krijgt, zag zijn nettowinst in de eerste helft van dit boekjaar (tot eind maart) bijna verdubbelen. Onderaan de streep bleef er 426 miljoen dollar (376 miljoen euro) over, tegenover 222 miljoen een jaar eerder. Dat is een groei van 92 procent.

Trafigura schrijft de winstexplosie vooral toe aan de sterke prestaties van zijn olietradingdesk. Dat is dan weer het gevolg van een herstructurering van de desk, waardoor die snel kon inspelen op de marktomstandigheden. En die waren in de eerste maanden van dit jaar een heel stuk gunstiger dan in 2018. Dat was een moeilijk jaar voor de oliehandel, maar intussen is de prijsvolatiliteit toegenomen door geopolitieke gebeurtenissen. Ook de rivalen Gunvor en Vitol konden daarvan profiteren.