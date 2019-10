Trafigura bedong forse korting bij Nyrstar

De grondstoffentrader Trafigura kreeg bij Nyrstar een korting tot 75 procent op de marktprijs voor de verwerking van zinkconcentraat. Dat roept vragen op bij specialisten, maar Nyrstar verdedigt zich.

Nyrstar, na Korea Zinc de grootste zinkgroep ter wereld en deels Belgisch, is een doorstart aan het maken. Dat gebeurt onder de vleugels van Trafigura, dat de operationele activiteiten van Nyrstar in handen kreeg als onderdeel van de redding van het met schulden overladen bedrijf. De andere aandeelhouders van Nyrstar zagen hun belang grotendeels in rook opgaan.

Dat leidt tot ongenoegen en zelfs tot juridische actie. De minderheidsaandeelhouders voeren aan dat Trafigura Nyrstar met ongunstige contracten op de knieën dwong en daardoor goedkoop aan de haak kon slaan. Een van hen, Kris Vansanten van de consultancygroep Quanteus, onderbouwde die stelling met de analyse van tal van documenten die de aandeelhouders via de rechter konden bemachtigen.

In de pas herziene jaarrekening van de groep geeft Nyrstar nu zelf enkele details over de deals met Trafigura, dat zinkconcentraat levert aan de groep ter verwerking en afgewerkt geraffineerd zinkmetaal afneemt. De commerciële overeenkomsten startten begin 2016, lopen vijf jaar en zijn verlengbaar.

Verwerkingslonen

De aankoopcontracten slaan onder andere op het inkopen bij Trafigura van ongeveer een half miljoen ton zinkconcentraat per jaar, wat overeenkomt met 25 tot 30 procent van de jaarlijkse behoeften van Nyrstar. De gewogen gemiddelde verwerkingslonen – de vergoeding om het concentraat om te zetten in geraffineerd metaal – die beide daarvoor afspraken, bedroegen voor 2018 37,2 dollar per droge metrische ton. Voor 2017 gaat het om 74 dollar.

Ik denk dat alles beneden 50 dollar het nog veel moeilijker maakte om een leefbaar bedrijf te runnen. Michael Widmer Metaalstrateeg Banc of America Merrill Lynch

Die prijzen vallen op omdat ze sterk afwijken van de internationaal aanvaarde maatstaf. Nyrstar had het vorig jaar voor 2018 over een richtprijs van 147 dollar, een daling van 15 procent tegenover de 172 dollar van het jaar ervoor en het laagste peil in twaalf jaar tijd. De daling is toe te schrijven aan het afnemen van de leveringen door zinkmijnen, onder meer door het uitdoven van enkele grote mijnen. Dan moeten smelters zoals Nyrstar harder concurreren om grondstoffen te krijgen.

Mijnbouwers

Dat betekent dat Trafigura een gemiddelde korting bedong van 57 procent voor 2017 en zelfs van bijna 75 procent in 2018. ‘Ik denk dat dat de bezorgdheid voedt die de markt had over Nyrstar’, citeert de gespecialiseerde website Metal Bulletin de metaalstrateeg Michael Widmer van Banc of America Merrill Lynch. ‘Tijdens de onderhandelingen voor 2018 (in de sector, red.) duwden sommige mijnbouwbedrijven hard door om de lonen naar 50 dollar te duwen. Toen was de reactie van de smelters al dat 50 dollar het erg moeilijk maakte om een leefbaar bedrijf te runnen. Ik denk dat alles beneden 50 dollar het nog veel moeilijker maakte, maar het zijn commerciële afspraken.’

Dat is ook de reactie van Nyrstar-woordvoerder Anthony Simms. ‘Het waren gewone, commerciële onderhandelingen, maar in een krappe markt. De hoge korting voor 2018 komt door het grote volume en door het feit dat er nauwelijks concurrentie was voor de kwaliteit van zinkconcentraat die we nodig hebben in onze smelters. Dat weerspiegelt zich in de prijs.’