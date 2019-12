Trafigura boekt belang in Nyrstar af tot nul

De zinkgroep Nyrstar heeft Trafigura in de eerste maanden na de overname 70 miljoen dollar verlies opgeleverd.

Grondstoffenreus Trafigura heeft zijn belang van 24,4 procent in het beursgenoteerde Nyrstar helemaal afgeboekt tot nul. Dat staat in het woensdag vrijgegeven jaarverslag van Trafigura over het boekjaar tot eind september.

Een grote verrassing is dat niet: het enige actief van het beursgenoteerde Nyrstar is een belang van 2 procent in de operationele tak die eerder dit jaar voor 98 procent in handen kwam van Trafigura, als gevolg van de redding van de noodlijdende groep. Daardoor heeft Nyrstar zo goed als geen inkomsten meer.

Putoptie

Toch bleek maandag op de buitengewone algemene vergadering dat het bedrijf nog uitzicht heeft op een betaling van 0,4 miljoen euro aan geblokkeerde consultancybetalingen. Voorzitter Martyn Konig zei ook dat er mogelijk nog dividendinkomsten zullen zijn uit het belang van 2 procent, maar dan moeten de zink- en loodactiviteiten weer winst beginnen op te leveren.

Nyrstar heeft ook een putoptie, waardoor het de 2 procent kan overdragen aan Trafigura voor 20 miljoen euro. Maar daar staat tegenover dat Nyrstar vooral onkosten heeft, onder meer om zich juridisch te verdedigen tegen de rechtszaken van de misnoegde kleine aandeelhouders.

Claim

In elk geval onderstreept de afboeking, voor een bedrag van 34 miljoen dollar, wat al langer duidelijk is: de kleine aandeelhouders hoeven op niets of niet veel meer te rekenen, tenzij hun rechtszaken een schadevergoeding opleveren. Ze claimen 1,5 miljard euro, maar die rechtszaak moet nog starten. Eerst richten ze hun pijlen op de algemene vergadering van november en de buitengewone van maandag. Het kort geding daarover wordt vrijdag behandeld.

Binnen enkele weken zal duidelijk worden wat er bij een vereffening al dan niet overblijft: de aandeelhouders stemden maandag voor de vereffening van het beursgenoteerde Nyrstar. Daardoor moet de raad van bestuur de procedure starten voor de ontbinding van de vennootschap en de aandeelhouders een overzicht geven van activa en passiva, met het oog op een nieuwe algemene vergadering.

'Potentieel winstgevend'

Trafigura meldt in zijn jaarverslag ook dat de overgenomen Nyrstar-activiteiten de eerste twee maanden - de overdracht dateert van 31 juli en de jaarrekening van Trafigura loopt tot eind september - 298 milljoen dollar omzet en 69,9 miljoen dollar verlies opleveren. Maar 'Nyrstar heeft potentieel om opnieuw winstgevend te worden', staat eveneens in het jaarverslag.

Trafigura sluit het vorige boekjaar af met 171,5 miljard dollar omzet, 5 procent minder dan het jaar ervoor. De brutobedrijfswinst (ebitda) steeg echter met een kwart tot 2,1 miljard dollar. Vooral de olietak deed het goed. Netto was er echter een lichte daling (-0,6%) naar 868 miljoen euro.