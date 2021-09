Trafigura-topman: 'Gascrisis in Europa is zeer kritiek'

Jeremy Weir, de CEO en voorzitter van Trafigura, trekt aan de alarmbel over de Europese gasmarkt. 'Als we een koude winter meemaken, wordt het zeer krap', voorspelt de topman van een van 's werelds grootste grondstoffenhandelaars in een interview met De Tijd. 'Delen van de industrie kunnen stilvallen.'

Wie een torenhoge gasfactuur vreest, moet niet hopen dat die snel naar beneden gaat. Dat is de visie van een ervaren en machtige rot in het vak. Trafigura is een van de grootste olie-, energie- en metalentraders ter wereld en bezit zelf raffinaderijen, mijnen, schepen en de Belgische zinkgroep Nyrstar.

'We hebben een late winter gehad, waardoor we in de lente nog geen gasvoorraden konden aanleggen voor komende winter', legt Weir uit. 'Tegelijk trok de industrie in Azië en later in Europa weer aan. En dan waren er een aantal aanvoerproblemen vanuit Rusland, de belangrijkste leverancier van gas. Die combinatie leidt ertoe dat we nu met extreem lage gasvoorraden zitten. De volatiele gasprijzen zie ik niet meteen verdwijnen.'

Industrie

'Het gevaar is reëel dat delen van de industrie daardoor stilvallen', voegt Daniel Vanin, de topman van de zinkgroep Nyrstar daaraan toe. 'In Nederland is al een meststoffenfabriek gestopt met draaien omdat het gewoon niet meer rendabel is.'

De dure elektriciteit is een reëel gevaar. Daniel Vanin CEO Nyrstar

Het dure gas stuurt ook de prijzen van andere energiebronnen hoger. Dat is een probleem voor Nyrstar, dat met zijn fabriek in Balen goed is voor 1 à 1,5 procent van het Belgische elektriciteitsverbruik. 'We kunnen de hogere elektriciteitsprijs in Europa niet doorrekenen aan onze klanten, omdat de zinkprijs door de internationale markt bepaald wordt, en we internationaal concurreren met spelers als Korea Zinc. De dure elektriciteit is een reëel gevaar', waarschuwt Vanin.

Ook de hoge prijzen van veel metalen zullen volgens Weir niet snel verdwijnen: 'Een nieuwe mijn openen vraagt al gauw tien jaar. Metalen die gebruikt worden in batterijen en energie-opslagsystemen zullen door de elektrificatie de vraag de komende jaren zien verdubbelen of verdrievoudigen. Denk aan koper, kobalt, nikkel. In sommige gevallen zal dat op korte termijn tot tekorten leiden, omdat er simpelweg niet genoeg productie is.'

Juridische veldslag

De Nystar-aandeelhouders die ons voor de rechter dagen, zijn speculanten. Jeremy Weir CEO Trafigura

Weir spreekt zich ook uit over de juridische veldslag met enkele minderheidsaandeelhouders van Nyrstar. Zij voelen zich gedupeerd omdat Trafigura het zinkbedrijf te goedkoop in handen zou hebben gekregen. 'Bij de overname hebben we alle wettelijke bepalingen gevolgd. We zijn ervan overtuigd dat we dat via juridische weg kunnen aantonen en zullen ons verdedigen. Diegenen die ons voor de rechter dagen, zijn speculanten.'