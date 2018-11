Trafigura werkt aan reddingsboei voor Nyrstar

Trafigura en enkele banken zouden in vergevorderde onderhandelingen zitten om nieuwe financiering te voorzien voor Nyrstar. Dat meldt het persagentschap Bloomberg.

Een doorbraak zou de zieltogende zinksmelter opnieuw wat zuurstof geven. De aandelen en obligaties van Nyrstar staan al weken onder druk uit vrees dat het bedrijf een schuld van 340 miljoen euro die afloopt in september 2019 zal niet kunnen terugbetalen.

De gesprekken zitten in een vergevorderd stadium, maar of het uiteindelijk tot een deal komt is niet zeker. Bovendien lost een uitbreiding van de kredietfaciliteit het schuldenprobleem op lange termijn niet. Het betreft namelijk werkingsmiddelen. Trafigura zal niet toestaan dat Nyrstar de centen gebruikt om andere schuldeisers uit het moeras te trekken.