Truffels uit de Stille Oceaan

Mariene wetenschappers kijken met argusogen naar testrobot

‘Wetenschappers uit de hele wereld volgen de tests van DEME met grote interesse’, zegt Sarah Vanden Eede, oceaanspecialiste bij het natuurfonds WWF. ‘Tests zijn de enige manier om vast te stellen of diepzeemijnbouw ecologisch een goed idee is of het slechtste idee ooit. We zullen voor eens en voor altijd te weten komen wat de impact is van machines die de zeebodem opereren. Voor de rest is ons standpunt duidelijk. De diepzee is een fragiel ecosysteem. Alles wat je er doet, kan grote gevolgen hebben. Daarom streven we naar een wereld waar diepzeemijnbouw niet nodig is.’

Vanden Eede gelooft veel meer in recyclage en circulaire economie. ‘Europa heeft zijn lidstaten onlangs gevraagd hun steun aan diepzeemijnbouw stop te zetten en te focussen op duurzame productie. Veel studies baseren de toekomstige behoefte aan metalen op de situatie nu. Maar we zitten nog niet volop in de circulaire economie. Over tien jaar is de behoefte aan metalen waarschijnlijk totaal anders en zullen we vaststellen dat diepzeemijnbouw niet nodig is’.

Vanden Eede heeft ook vragen bij het MER-rapport dat DEME openbaar maakte. ‘In de conclusie zegt het bedrijf dat de impact van zijn robot op het milieu niet zo groot zal zijn. Maar als je het volledige document leest, zie je veel leemtes en moet je vaststellen dat aanzienlijke effecten niet uitgesloten kunnen worden. DEME zegt ook niet wat het gaan doen als de tests tegenvallen. Gaat het stoppen? Zijn robot aanpassen? Of gewoon verder graven?’

Professor mariene biologie Ann Vanreusel is blij dat er een onafhankelijk door Europe gesteund onderzoeksconsortium in een tweede schip meekijkt naar de tests van DEME. ‘Het bedrijf hoeft dat niet te doen.’ Zelf is ze met de haar onderzoeksgroep van de UGent aanwezig op beide schepen.

Volgens Vanreusel zijn er nog heel veel vragen over diepzeemijnbouw. ‘De bezorgdheid van de ngo’s en de internationale gemeenschap is grotendeels terecht. Het vergt nog veel tijd om inzicht te krijgen in de ecosysteem van het gebied. Het wordt heel belangrijk te zien hoe ver de sedimentpluimen die door het graven op de zeebodem ontstaan, zullen dragen. Blijven ze lokaal? Of verspreiden ze zich honderden kilometers verder in beschermde zones, waar ze de fauna gaan beïnvloeden? Laten we hopen dat er genoeg beschermende criteria komen om het management van ontginners bij te sturen als dat nodig is. Als alle bedrijven met een licentie tegelijk ontginnen, is de impact op de zeebodem mogelijk heel groot. Wat de test betreft: het is nu of nooit.Anders rijst de vraag over de impact van diepzeeontginning op kortetermijn opnieuw.’