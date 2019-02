Twee kampen strijden om Nyrstar

'De obligaties van Nyrstar zijn min of meer in vaste handen ondertussen,' stelde een handelaar tegenover Metal Bulletin . 'Ze zijn opgekocht door fondsen die van plan zijn de discussie te leiden en mogelijk nieuw geld binnen te brengen.'

De hefboomfondsen die gokjes wagen op de obligaties van bedrijven met een hoge schuldenlast zullen waarschijnlijk eisen dat hun schuldpapier wordt omgezet in nieuwe aandelen of een operationeel gezond deel van het bedrijf. Ze zouden bijvoorbeeld de smelters kunnen claimen. Door zo'n operatie zullen de huidige aandeelhouders hun belang in het bedrijf sterk zien verkleinen.