Umicore: 'Visibiliteit uiterst beperkt'

Umicore laat in een trading update voorbeurs weten dat de recurrente bedrijfswinst (ebit) in de eerste helft van 2020 grotendeels in lijn zal liggen met het niveau van de eerste helft van 2019.

'Dit weerspiegelt een aanzienlijke toename in de bijdrage van recyclage (Hoboken), boven de marktverwachtingen, terwijl de bijdrage van batterijmaterialen naar verwachting een stuk lager zal liggen dan in de eerste jaarhelft van 2019', zegt Umicore.

Volgens Umicore is de visibiliteit op de marktvraag in de tweede jaarhelft uiterst beperkt. Bijgevolg wil Umicore geen gekwantificeerde jaarprognose geven voor heel 2020. De groep herhaalt wel de op 30 april aangegeven trends: de bedrijfswinst van batterijmaterialen komt in 2020 een stuk lager uit dan in 2019, terwijl de ebit van recyclage (Hoboken) in 2020 een stuk boven het niveau van 2019 zal liggen. De groep herhaalt ook dat de recurrente bedrijfswinst in 2020 'een stuk onder het niveau van 2019' zal liggen.