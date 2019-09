Umicore levert materialen voor batterijen aan LG Chem

De Belgische groep zal vanaf 2020 en gespreid over meerdere jaren 125.000 ton NMC-materialen leveren. Ze zullen worden aangeleverd vanuit de Umicore-fabrieken in Zuid-Korea, China en vooral Polen. Met het contract verzekert LG Chem zich van de nodige aanvoer van kathodematerialen. Over de waarde van het contract is niets bekend.