Umicore schrapt 165 jobs

De Belgische materiaaltechnologiegroep reorganiseert haar kobaltactiviteiten.

Op Umicores site in Olen verdwijnen de komende jaren 165 banen. De herstructurering volgt op de verhuizing van de kobaltactiviteiten naar het Finse Kokkola.

Umicore nam er vorig jaar Europa's grootste kobaltraffinadeur over van Freeport Cobalt.

De verhuizing naar Finland zou in 2023 klaar moeten zijn. De afvloeiingen in Olen verlopen via 'natuurlijke uitstroom', stelt Umicore.

In de Verenigde Staten gaat de site in Alabama dicht, waarbij 42 banen verdwijnen. Alle Noord-Amerikaanse activiteiten worden gegroepeerd op de site in Nashville, Tennessee.

De herstructurering zal dit jaar voor 55 miljoen euro op het bedrijfsresultaat wegen.

De kobaltraffinage maakt deel uit van de afdeling Energy & Surface Technology, die ook wereldmarktleider is in kathodematerialen voor herlaadbatterijen van elektrische auto's.