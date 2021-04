Umicore verhoogt jaarwinstprognose tot bijna 1 miljard euro

De materiaaltechnologiegroep verhoogt donderdag fors zijn winstverwachting dankzij de hausse van de edelmetaalprijzen. Vooral de boomende recylagetak in Hoboken zal bijdragen aan de beoogde miljardenwinst.

De materiaaltechnologiegroep Umicore verhoogt donderdagochtend fors zijn winstprognose voor 2021. Terwijl de analistenconsensus uitging van een bedrijfswinst van 694 miljoen euro over het hele jaar, verwacht Umicore dat de aangepaste EBIT (gezuiverde bedrijfswinst) dit jaar 1 miljard euro zal benaderen.

Umicore kende een vliegende start van het jaar dankzij stijgende edelmetaalprijzen, in het bijzonder voor rodium en in mindere mate palladium. Het bedrijf spreekt over een uitzonderlijke bijkomende bijdrage van zo’n 250 miljoen euro voortkomend uit die hogere edelmetaalprijzen. De prijs voor rodium verdubbelde ruim sinds de herfst.

Rekening houdend met seizoensgebonden factoren in diverse activiteiten en de geplande onderhoudsstilstand in de site in Hoboken in de herfst, wordt verwacht dat de aangepaste EBIT in het eerste semester groter zal zijn dan in het tweede.

De vooruitzichten komen wel in een 'blue sky scenario'. Dat wil zeggen dat de huidige prijsniveaus voor edelmetalen moeten aanhouden, en met het voorbehoud dat er geen verslechtering mag komen in de vraag van de autosector of, algemener macro-economisch, door de evolutie van de coronapandemie.