Umicore wil ruim 900 miljoen euro ophalen na recordcijfers

Umicore lanceert met recordresultaten als geloofsbrief een kapitaalverhoging van maximaal 930 miljoen euro. Het investeert 660 miljoen euro extra in batterijmaterialen.

Het materiaaltechnologiebedrijf Umicore boekte vorig jaar 410 miljoen euro recurrente bedrijfswinst en overtreft daarmee de eigen verwachtingen. Het bedrijf startte het jaar met een doelstelling van 370 à 400 miljoen euro en meldde in de zomer dat het bedrag eerder aan de bovenkant van die vork zou uitkomen. Ook dat was blijkbaar nog niet ambitieus genoeg.

Voor 2018 rekent het bedrijf op een groei waardoor de winst de 500 miljoen euro zal benaderen, een bedrag dat het management oorspronkelijk pas in 2020 had verwacht. 'En dat dankzij een zeer sterke vraag naar kathodematerialen voor herlaadbare batterijen en het snelle opdrijven van nieuwe productielijnen in China en Zuid-Korea.'

Voor 2020 rekent het bedrijf nu op 675 à 725 miljoen euro recurrente bedrijfswinst gedreven door een groeiversnelling in de batterijmarkt. Umicore investeert nog eens 660 miljoen euro aan in China en Europa om de productie van batterijmaterialen op te drijven.

Dat komt bovenop de expansie van de voorbije jaren die 460 miljoen euro kostte. Om dat te financieren werd 300 miljoen euro opgehaald via de uitgifte van obligaties. Deze keer kiest Umicore voor een kapitaalverhoging. Daarbij zal het bedrijf maximaal tien procent nieuwe aandelen uitgeven, 22,4 miljoen stuks. Aan de huidige beurskoers zou dat dus maximaal op 930 miljoen euro kunnen uitkomen.

Sweet spot

Umicore levert zijn batterijmaterialen voor elektronica en zit tevens in een van de sweet spots in de auto-industrie. Het ontwikkelt en produceert legeringen op basis van nikkel, mangaan en kobalt. Die vormen een van de basisbestanddelen van herlaadbare lithium-ionbatterijen in elektrische auto's. Het voordeel van die Umicore-technologie met nikkel is dat batterijen meer energie kunnen opslaan en dus in principe goedkoper zijn en een groter rijbereik van de auto mogelijk maken.

Resultaten 2017 Jaarresultaat Umicore In miljoen euro 2016 2017 Inkomsten 2668 2916 Bedrijfskasstroom 527 599 Bedrijfswinst 351 410 Nettowinst 233 343 Winst per aandeel* € 1,07 € 1,22 Dividend € 0,65 € 0,70

Vorig jaar werden wereldwijd naar schatting 1,3 miljoen hybride en volledig elektrische auto's verkocht, een groei van 65 procent. Auto-experten van Morgan Stanley denken dat dat tegen 2025 zal verveelvuldigen tot 10 miljoen stuks. China zal daarbij de hoofdrol spelen. Het land schakelt nu al massaal over naar elektrische bussen en moedigt met allerhande subsidies de aankoop van e-auto's aan om de luchtvervuiling in het land aan te pakken.

Op weg naar nummer 1

Umicore produceert die batterijmaterialen in China, Japan en Zuid-Korea, en bouwt er nog eentje bij in Jiangmen (China) en op een nog nader te bepalen locatie in Europa. 'De productie moet omhoog om aan de vraag van de klanten te voldoen.', klinkt het. De productie zal vanaf 2021 oplopen tot 175.000 ton. Daarmee zou Umicore de grootste in zijn sector kunnen. Maar ook de concurrentie zit niet stil. De voorbije maanden kondigden ook het Duitse BASF, het Britse Johnson Matthey en het Japanse Sumitomo aan honderden miljoenen te investeren. En dan spreken we nog niet over een vijftal Chinese spelers die hun gezamenlijke productie de komende jaren tot 300.000 ton gaan opdrijven.

Europese batterij-industrie

Dat Umicore voor het eerst ook batterijmaterialen in Europa gaat produceren, is opmerkelijk en past in de ambities van de Europese Commissie om ook hier een batterij-industrie uit te bouwen en de dominantie van Azië en de VS te doorbreken. Europese multinationals als Solvay, Umicore, Siemens, Volkswagen en Renault hebben de voorbije maanden daarover met eurocommissaris voor Energie Maros Sefcovic besproken hoe meer lokaal te produceren en wat daar als financiële lokkertjes moet tegenover staan. Onder andere Daimler (Mercedes-Benz) maakte de sprong al en investeert een half miljard in een fabriek voor lithium-ionbatterijen in Duitsland. Het Zweedse Northvolt en het Duitse TerraE zien het nog groter en spreken over gigafabrieken, naar analogie met die van Tesla in Nevada.

Recyclage

De divisie Energy Materials - ooit het Klein Duimpje ooit het Klein Duimpje van de groep - boekte het voorbij jaar een winstgroei van 72 procent en tekent nu al voor een derde van de groepswinst. De groei in de twee andere afdelingen Catalysis (katalysatoren voor auto's, vrachtwagens en andere voertuigen) en Recycling (recyclage van edele metalen uit elektronisch schroot) bleef beperkt tot respectievelijk 9 en 2 procent.