Veevoedermarkt weer stuk Nederlandser na verkoop Quartes

Het Nederlandse Agrifirm kondigt de overname aan van het Belgische familiebedrijf Quartes. Dat is een onderdeel van de holding van de familie Versele, die vorig jaar een omzet van 651 miljoen euro boekte.

De veevoederfabrikant Quartes van de familie Versele (Heluca) wordt verkocht aan de Nederlandse sectorgenoot Agrifirm. De twee bedrijven kondigden vorige maand een strategische samenwerking aan en hebben dinsdag aan de raad voor mededinging laten weten dat Quartes volledig in handen komt van Agrifirm.

Beide zijn belangrijke spelers in de Benelux voor de levering van mengvoeders aan veetelers. Quartes was jaren het nummer twee op de Belgische markt na het Boerenbond-vehikel Arvesto (Aveve en Dumoulin). Maar die positie werd recent overgenomen door het ambitieuze beursgenoteerde Nederlandse ForFarmers, dat ook in ons land groeide via overnames van Hendrix en Algoet.

Met de overname van Quartes wordt de Belgische veevoedermarkt nog een stuk Nederlandser. Ook ontstaat een grotere speler. Agrifirm, dat al in ons land actief was met vestigingen in Drongen en Grobbendonk, wint heel wat schaal dankzij het grotere Quartes, met fabrieken in Roeselare, Hasselt en Deinze. 'De samenwerking biedt voordelen voor onze klanten, handelaren en medewerkers', zegt Quartes-directeur Frederic Boone.

Ook Agri-Activ, een toeleveringsbedrijf aan de akkerbouw, wordt een onderdeel van de Royal Agrifirm Group, een coöperatie met meer dan 10.000 leden. Die bevestigt dat het hoofdkantoor in Deinze komt en dat alle medewerkers aan boord blijven.

Versele-Laga

Quartes is maar een van de bedrijven uit de holding Heluca van de familie Versele, die vorig jaar goed was voor een geconsolideerde omzet van 651 miljoen euro en een groepswinst van 13,8 miljoen euro.

De familie bezit onder meer het dierenvoedingsbedrijf Versele-Laga, dat zich op de niet-professionele markt richt. Het gaat om voer voor huisdieren als honden en katten, maar ook paarden en kippen. Die divisie nam vorig jaar nog een bedrijf in de Verenigde Staten over.