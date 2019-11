Voor 44 miljard dollar vraag naar aandelen Aramco

Met nog een kleine week te gaan is de vraag al 1,7 maal groter dan het aanbod voor wat mogelijk de grootste beursgang uit de geschiedenis wordt. Toch is dat een lauwe reactie van de markt. Vooral Saoedi's happen toe.

De Saoedische oliereus Saudi Aramco is het meest winstgevende bedrijf ter wereld. Binnenkort is het mogelijk ook het waardevolste, als het naar de beurs trekt.

De Saoedische staat is van plan een belang van 1,5 procent van alle aandelen van Aramco in de markt te zetten. Dat komt neer op 3 miljard stuks. Aramco wil omgerekend 23,2 miljard euro (25,6 miljard dollar) ophalen. Dat hangt aan de onderneming een prijskaartje van zo'n 1.550 miljard euro. Daarmee wordt Saudi Aramco de grootste beursgenoteerde onderneming ter wereld.

Intekening

Samba Capital, een van de begeleidende banken, gaf vrijdag toch al een tussentijdse stand van zaken. Die wijst uit dat er in totaal voor ruim 44 miljard dollar werd ingeschreven op de stukken. Dat is 1,7 maal meer dan het aanbod.

Roadshows geschrapt

De aandelen zijn vooral gewild bij Saoedische beleggers. De retailtranche - goed voor 1 miljard aandelen of een derde van de beschikbare stukken - is sowieso enkel voor Saoedi's. Maar volgens Samba Capital is bij de institutionele beleggers maar een tiende van de vraag van bijna 32 miljard dollar van buitenlandse investeerders. Roadshows in New York en Londen werden geschrapt bij gebrek aan interesse.