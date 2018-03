Vrees voor handelsoorlog stuurt beurzen lager

In Brussel verloor de Bel20 1,9 procent, iets minder dan het Europese gemiddelde.



Proximus slaagde erin de rug recht te houden na bevredigende jaarcijfers voor de openingsbel vanmorgen. De grootste daler van de dag is de walsdraad- en staalkoordfabrikant Bekaert , met een verlies van 8,2 procent. Het bedrijf produceert walsdraad in de VS en voert daarvoor staal in. De woordvoerster reageerde al bezorgd: 'We moeten afwachten wat precies wordt beslist, maar alle scenario's die circuleren zijn sowieso negatief.' Bekaert rapporteerde nog maar twee dagen geleden jaarcijfers, en won die dag bijna 10 procent aan beurswaarde. Die winst is voor het weekend ei zo na uitgewist.