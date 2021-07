Vrieskou in Brazilië maakt koffie peperduur

Het vooruitzicht op een magere oogst en een opleving van de vraag maken koffie een pak duurder. Arabica, de populairste koffiesoort, stijgt naar het hoogste peil in ruim zes jaar.

Ongewoon slecht weer teistert 's werelds grootste koffieproducent, Brazilië. Dinsdag 20 juli doken de temperaturen er plots onder het vriespunt, wat zware schade toebracht aan de koffieplanten, en deels ook aan de citrusbomen. De zuidelijke deelstaat Minas Gerais kende de strengste koude sinds 1994. Op veel plaatsen is de oogst vernield. Koffieboeren deelden foto's van zwartgeblakerde velden die in deze tijd van het jaar normaal gezien moeten blaken van het groen.

'Zo'n situatie hebben we niet meegemaakt sinds de laatste grote vorst in 1994', verklaarde Regis Ricco, de directeur van het regionale landbouwagentschap. 'Dit kan duizenden tonnen minder productie betekenen.'

Koudefront

De ellende is nog niet voorbij. Eind volgende week wordt een nieuw koudefront voorspeld. En het weer was ook voordien al slecht. De recentste oogst lag al 30 procent lager dan de vorige. 2020 was wel een goed jaar voor de koffieproductie.

In New York steeg de prijs voor arabicakoffie met 11 procent tot 1,95 dollar per pond. Dat is een niveau waarvoor we moeten teruggaan naar november 2014. Ook robusta ging stevig hoger.

Naast het lagere aanbod stuwt ook de hogere vraag naar koffie de prijzen naar boven. Omdat de horeca in de westerse wereld heropende, zijn de voorraden fors geslonken, zowel in producerende landen zoals Brazilië en Indonesië als in de grote consumerende landen zoals de VS en Rusland.

