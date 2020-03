Waalse fosfaatpionier gaat roemloos ten onder

Het Waalse fosfatenbedrijf Ecophos, met 300 werknemers en fabrieken in Duinkerke, Rotterdam en Bulgarije, is failliet. Daarmee komt een einde aan het levenswerk en het pioniersverhaal van de Marokkaans-Belgische ondernemer Mohamed Takhim.

In het faillissement zijn de vier belangrijkste vennootschappen van de groep getroffen: Ecophos nv, de overkoepelende moedervennootschap, Aliphos nv, Aliphos bv in Rotterdam, waaronder de fabriek in het Franse Duinkerke ressorteert, en het studiebureau Ecophos Industrial Services in Lummen.

Voor dat laatste is al een overnemer gevonden, het Belgische ingenieursbureau Sweco. Alleen de Bulgaarse fabriek is niet failliet verklaard, maar ze wordt ook verkocht.

Het faillissement werd aangevraagd door de ondernemer achter Ecophos zelf, Mohamed Takhim, die met 95 procent van de aandelen ook de stichter-eigenaar is van de groep. Hij voerde de voorbije maanden onderhandelingen met een externe investeerder voor een grote kapitaalverhoging om het bedrijf te redden. 'Maar die trok zich terug na het boekenonderzoek', zegt Samuel Darcheville, tot twee weken geleden de legal manager bij Ecophos en vandaag nog de woordvoerder.

Succes

Ecophos gold lange tijd als een schoolvoorbeeld van succesvol Waals ondernemerschap. Het verhaal van Takhim las ook als de American dream van een Belg met Marokkaanse roots. Op zijn 19de ontwikkelde de zoon van een arbeider in de fosfaatmijnen rond het Marokkaanse Khouribga in zijn thuislab een procedé om kostbare fosfaten, naast water en zuurstof de essentiële bouwstenen voor de groei van mensen, dieren en planten (kunstmest), uit onzuiver erts te halen.

'De fosfaatprijs is fors gezakt, terwijl de ertsen, de grondstoffen, even duur gebleven zijn. Daar hebben we ons op miskeken.' Samuel Darcheville Juridisch directeur en woordvoerder Ecophos

Hij nam een patent op de technologie en commercialiseerde ze met de hulp van enkele Belgische ondernemers, onder wie Luc Geuten (ex-Mitiska) en de familie Colruyt. Met het procedé had Takhim potentieel goud in handen, dacht hij. Hij zou de concurrentie kunnen aangaan met de reguliere fosfaatproducenten die alleen werkten met de duurdere zuivere ertsen. En dat op een moment dat fosfaat almaar schaarser en duurder zou worden.

Fosfaatprijs gezakt

'Op dat laatste heeft Takhim zich verkeken', stelt Darcheville. 'De fosfaatprijs is fors gezakt, terwijl de ertsen, de grondstoffen, even duur gebleven zijn. Daarnaast lagen de schulden vrij hoog. Bovendien is de extractie van fosfaten zeer complex en kapitaalintensief. Daar is de deal met de externe investeerder ook op stukgesprongen.'