Wacht grondstoffen ‘supercyclus’ na verloren decennium?

De forse prijsstijging van grondstoffen kondigt volgens een groeiend koor marktwatchers een nieuwe ‘supercyclus’ aan. Met dank aan de stimulus voor de economie en de bijbehorende inflatiezorgen. Hoe duurzaam is de boost?

De mijnbouwer Rio Tinto pakte deze week uit met een recorddividend, en dat voor een bedrijf dat al 148 jaar op de teller heeft staan. De Brits-Australische groep keert over het voorbije boekjaar liefst 9 miljard dollar uit aan zijn aandeelhouders. 2020 was een topjaar voor ijzererts, de belangrijkste grondstof voor Rio Tinto. De ijzerertsprijs knalde 85 procent hoger tot zijn hoogste niveau in negen jaar, met dank aan de robuuste vraag van Chinese staalovens.

De hernieuwde grondstoffenhonger van China, dat relatief snel herstelde van de coronaopdoffer, vuurt talloze andere grondstoffenprijzen aan. Sojabonen werden het voorbije jaar ruim 50 procent duurder en staan op hun hoogste peil in zes jaar. De koperprijs noteert op zijn hoogste niveau in acht jaar. En olie, die vorig jaar even niets waard was, kost opnieuw ruim 60 dollar per vat. Volgens het beurshuis JPMorgan Chase kan de olieprijs stijgen naar 100 dollar.

Geen wonder dat de hausse in grondstoffenprijzen het debat over een nieuwe ‘supercyclus’ heeft heropend. Bij zo’n cyclus - die zich om de paar decennia voordoet - gaan de prijzen van allerlei grondstoffen structureel hoger, typisch omdat de vraag het aanbod overtreft. In de voorbije 120 jaar waren er vier supercycli (zie grafiek), waarbij de recentste in juli 2008 piekte na een expansie van 12 jaar. China was toen de motor via zijn snelle industrialisering en verstedelijking, die een rush op grondstoffen ontketenden.

Intussen staan we aan het begin van een nieuwe supercyclus, verzekeren beurshuizen. Goldman Sachs ziet de pandemie als een ‘structurele katalysator’ voor een supercyclus, terwijl JPMorgan onomwonden stelt dat de ‘opleving, vooral voor olie, begonnen is’. De Citi-analisten zijn genuanceerder: koper en aluminium hebben kans op een supercyclus, olie veel minder.

Niet elke grondstof wacht dus een bonanza, al is daar voorlopig weinig van te merken. Een mandje met 27 verschillende grondstoffen kende alleen maar stijgers in de zes maanden tot midden januari, een synchrone opleving die volgens SummerHaven, een vermogensbeheerder gespecialiseerd in grondstoffen, de voorbije 50 jaar nooit is voorgekomen. En al zeker niet in het verloren decennium sinds de piek van 2008, toen grondstoffen uit de gratie van beleggers vielen.

Voor de huidige ommekeer wijzen analisten naar de verwachte forse heropleving van de economie als de coronavaccins breed uitgerold zijn en de massale stimulus van overheden zijn werk doet. De beloofde infrastructuurinvesteringen - inclusief die in een groene transitie - verbruiken veel grondstoffen. Bovendien zijn sommige productieketens nog verstoord door het coronavirus, wat prijzen als die van koper, ijzererts en kobalt een extra boost geeft. Tegelijk hebben de lage grondstoffenprijzen van de voorbije jaren een rem gezet op investeringen door de ontginners, wat de capaciteitstekorten vergroot.

Als je naar de voorbije 150 jaar kijkt, hebben aandelen en grondstoffen vergelijk- bare rendementen. Alleen zijn beleggers dat vergeten. KURT NELSON Oprichter SummerHaven Investment Management

Grondstoffen profiteren ook van de toenemende vrees voor een inflatieopstoot door de massale stimulus en een oververhittende economie. In het verleden hebben ze bewezen een goede indekking tegen inflatie te zijn voor beleggers. Grondstoffenprijzen stijgen typisch mee met het algemene prijspeil in een economie.

Volgens Warren Patterson, grondstoffenstrateeg bij ING, is het nog ‘prematuur’ om over een nieuwe supercyclus te spreken. ‘China trekt het herstel na de pandemie en voert daarbij allerlei grondstoffen in, maar de vraag is hoe duurzaam dat is. Als de Chinese overheid blijft stimuleren kan je nog een tweetal jaar een sterke grondstoffenvraag verwachten, maar het risico op een oververhitting van de economie groeit.’ Er zijn al signalen dat China stimulusmaatregelen terugschroeft. ‘Het is daarom belangrijk dat andere landen meedoen, India bijvoorbeeld. China fungeert dan als ontsteker voor een nieuwe supercyclus’, zegt Patterson.

Er wordt dan naar de VS gekeken, waar de regering van president Joe Biden een bijkomend stimuluspakket van 1.900 miljard dollar op de economie wil loslaten en waar de Fed, de centrale bank, de liquiditeitskraan heeft opengedraaid. Het ultrasoepele beleid van de centrale banken, die overheden toelaten goedkoop te lenen, is volgens Chris Watling, de oprichter van het Londense researchbureau Longview Economics, de belangrijkste motor voor een supercyclus.

‘De Fed en de dollar zijn doorslaggevend, met de Fed die signaleert dat hij nog lang een soepel beleid wil voeren en de gedaalde dollar die grondstoffen een boost geeft’, zegt Watling. Dat laatste komt omdat grondstoffen typisch in dollar verhandeld worden, waardoor ze goedkoper worden voor niet-dollarlanden. Watling wijst erop dat voor een belegger grondstoffen vandaag heel goedkoop zijn tegenover aandelen en dat ze een prima indekking vormen tegen inflatie.

Voor SummerHaven zijn de stijgende inflatieverwachtingen van de markt momenteel het sterkste argument voor een belegging in grondstoffen. ‘Beleggingsportefeuilles zijn vandaag niet gepositioneerd voor een inflatiestijging, om de simpele reden dat inflatie het voorbije decennium geen zorg was’, zegt Kurt Nelson, de oprichter van SummerHaven. De stijging van de langetermijnrente de voorbije weken wijst erop dat beleggers stilaan alert worden voor een mogelijke inflatieopstoot.

Grondstoffen bieden de ideale indekking, aldus Nelson. Hun rendement kan op de lange termijn de vergelijking met aandelen doorstaan. ‘Als je kijkt naar de voorbije 150 jaar hebben aandelen en grondstoffen vergelijkbare rendementen. Alleen zijn beleggers dat vergeten omdat grondstoffen ondergepresteerd hebben en aandelen er een lange rally hebben opzitten.’

Zijn collega Geert Rouwenhorst, hoofd research bij SummerHaven en professor aan Yale, relativeert het concept van een supercyclus. ‘Dat is een theorie met slechts vier datapunten (de voorbije vier supercycli, red.) die eerder beschrijvend dan voorspellend is. Achteraf kan je altijd een golf in de data zien. Bovendien is de verklaring voor elke cyclus verschillend. We kennen meer van economische cycli, waarop ik dan ook liever focus. Die leren dat de tweede helft van een economische expansie typisch beter is voor grondstoffen, terwijl aandelen het beter doen in het begin.’

Ervan uitgaand dat we aan het begin van een nieuwe economische cyclus zitten, zou dat betekenen dat het nog te vroeg is voor grondstoffen. ‘Daarom is het inflatie-argument pro grondstoffen momenteel sterker dan het argument van de economische cyclus’, zegt Rouwenhorst. Al signaleert hij dat de prijs van koper, een industrieel metaal dat gevoelig is voor de economische cyclus, al aardig is opgelopen.

De vraag is of alle grondstoffen een winnaar zullen zijn. Watling wijst erop dat sommige grondstoffen het in een bepaalde fase beter zullen doen dan andere. Zo gelooft Patterson sterk in olie voor de komende twee jaar door het economisch herstel en recente onderinvesteringen in capaciteit. Nadien dreigt de olieprijs onder druk te komen als gevolg van de groene transitie waar overheden op inzetten. Een groene investeringsgolf betekent een boost voor batterijmaterialen als koper, aluminium, nikkel en kobalt.