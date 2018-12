‘We hebben lang gediscussieerd voor we vader opvolgden'

‘Het was een lang gevecht tegen de illegale houtkap.’ Dat zegt Priscilla Bracht, aandeelhouder en bestuurder van de familiale plantagegroep Sipef. Een gesprek over ‘schone’ palmolie, geduldige beleggers en emoties in familiebedrijven.

Heel even heeft ze getwijfeld of ze een interview wilde geven. Woorden als ‘discretie’ en ‘rust’ vielen als argumenten. Pour vivre heureux vivons cachés, weet u wel. ‘Onze familie heeft niet zulke positieve ervaringen met de pers, vooral naar aanleiding van de ontvoering van en de moord op mijn grootvader eind de jaren 70. Het heeft ons wat mediaschuw gemaakt’, verklaart Priscilla Bracht, de familiale bestuurder en mede-eigenaar van de plantagegroep Sipef, haar reserve.

Uiteindelijk stemt ze toe en zitten we tegenover elkaar in een imposante vergaderzaal in een weelderig art-decoherenhuis aan de Tervurenlaan, de Brusselse vestiging van Bank Delen. Naast haar zit Luc Bertrand, de captain of industry die behalve als voorzitter van Sipef vooral bekend is als boegbeeld van de eveneens familiale investeringsgroep Ackermans & van Haaren. Dat Antwerpse ‘instituut’ heeft een belang van 30 procent in Sipef, een van de kleinere belangen naast onder meer de baggergroep DEME, de bouwgroep CFE en de vermogensbanken Bank Delen en Bank J. van Breda.

Al in 2013 liet baron Theo Bracht zijn aandelen in de Société Internationale de Plantations et de Finance over aan zijn drie dochters: Priscilla, Theodora en Victoria. De zussen bezitten 12 procent van de plantagegroep, de overige 58 procent staat op de beurs van Brussel. Priscilla zit in de raad van bestuur sinds 2016, het jaar waarin haar vader Theo de voorzittershamer doorgaf aan Bertrand.

Priscilla Bracht (41) is de oudste van drie dochters van ondernemer-investeerder baron Theo Bracht. Ze studeerde kunstgeschiedenis en archeologie aan de ULB. In 2013 droeg Bracht de aandelen over aan zijn drie dochters, waarna dochter Priscilla in de raad van bestuur kwam. Vanuit het kasteel Calesberg in Schoten, nog steeds de hoofdzetel van Sipef, leidt de familie Bracht al 95 jaar Sipef, dat in 2017 71.000 hectare plantages voor palmolie, rubber, bananen en thee beheerde. Sipef is op de Brusselse beurs 511 miljoen euro waard en telt 22.000 werknemers, vooral op de plantages in Indonesië. De omzet bedroeg vorig jaar 321 miljoen euro, de brutobedrijfswinst 125 miljoen euro. Baron Luc Bertrand (67) begon zijn carrière als bankier in de Londense City, maar ontpopte zich na zijn terugkeer naar België tot captain of industry. Door zijn huwelijk met Fabienne Ackermans werd hij aandeelhouder van de Antwerpse, beursgenoteerde investeringsgroep Ackermans & van Haaren (onder meer DEME, CFE, Bank Delen, Bank J. van Breda en Sipef). In 2016 - op zijn 65ste - trad hij af als CEO en volgde hij Jacques Delen op als voorzitter van de raad van bestuur.

De Schotense palmolieproducent is, naast het Luikse bouwbedrijf Eloy, genomineerd voor de Family Business Award, een organisatie van het Family Business Network en de consultant EY, in samenwerking met De Tijd. Woensdag wordt bekendgemaakt welk van beide bedrijven de onderscheiding in de wacht sleept.

De vlotte présence van Bracht contrasteert met het conservatieve en soms stoffige imago van ‘eeuwenoude’, van oorsprong koloniale bedrijven (Sipef is ontstaan in 1919) en hun aandeelhouders. De goedlachse, hartelijke Bracht (41) staat duidelijk met haar twee voeten in de wereld. Ze pareert vrank en vrij de kritiek op de palmoliebusiness. De productie van de olie, zowel voor voeding als voor biodiesel, ligt al jaren onder vuur van milieuorganisaties omdat ze leidde tot de massale houtkap in tropische regenwouden. Het product zelf heeft geen gezonde reputatie doordat het veel verzadigde vetzuren bevat.

‘Het is een lang gevecht geweest’, zegt Bracht. ‘Maar in Maleisië en Indonesië, waar Sipef het gros van zijn plantages heeft, is de illegale houtkap eindelijk afgelopen, onder impuls van strenge lokale wetgeving en ngo’s als Greenpeace en WWF. Het klinkt misschien vreemd uit onze mond, maar die organisaties hebben mooi werk geleverd. Nogal wat palmolieproducenten kregen terecht kritiek. Maar Sipef hoort daar al lang niet meer bij. Al in de jaren 80 werkten we samen met de Wereldbank. Toen hebben we bij de ontwikkeling van onze plantages 600 hectare oerwoud geconserveerd en een samenwerking opgezet met de dierentuin van Londen, die de leefwijze en het gedrag van tijgers en apen aan de rand van onze plantages onderzocht.’

Nestlé

‘Met het aantreden van een nieuwe generatie is het ecologische bewustzijn bij Sipef nog versterkt’, onderstreept Bertrand. ‘Priscilla is de eerste bij het bedrijf die erop heeft aangedrongen het behoud van de regenwouden actief na te streven. Ze heeft het initiatief genomen voor een stichting die 15.000 hectare tropisch woud in de omgeving van onze plantages onder beheer neemt. De Indonesische overheid vertrouwde het eerst niet. Net als in België kon ze niet geloven dat een privébedrijf zoiets positiefs zou doen.’ (lacht)

‘Elk jaar besteden we een half miljoen euro aan de herbebossing van grote arealen en aan de strijd tegen ontbossing’, vertelt Bracht. ‘We hebben er patrouilles die, zoals parkwachters, met jeeps het land doorkruisen op zoek naar wantoestanden.’

Was het wel een goed idee om een bedrijf voort te zetten in een sector die zo onder vuur ligt? Daar hebben we lang over nagedacht. Priscilla Bracht aandeelhouder en bestuurder bij Sipef

Sipef, dat wereldwijd een marktaandeel van een half procent heeft, voerde de voorbije jaren een forse expansiepolitiek. Het ontwikkelt 35.000 hectare extra, om tegen 2025 100.000 hectare te beheren. ‘Nieuwe plantages kunnen enkel op locaties die de overheid heeft vergund’, stelt Bertrand. ‘De zogenaamde high conservation areas en high carbon stocks zijn heilig. Daar kom je niet aan.’

Duurzaamheid, normen en waarden. Het klinkt goed, maar het drijft de kosten ook op, terwijl de grondstoffenprijs voor elke producent dezelfde is. Hoe bokst Sipef op tegen concurrenten die het niet zo nauw nemen met die duurzaamheid? ‘Tijdelijk zijn die in het voordeel. Maar bedrijven die de regels niet volgen, zullen het op lange termijn niet halen. Niet alleen de regelgeving is verstrengd. Onze klanten (Nestlé, Unilever,... red.) worden onder druk van de consument ecologisch en sociaal steeds veeleisender.’

Dat de marktprijs van palmolie voor alle spelers gelijk is, maakt dat de yield, de opbrengst per hectare, het kernprobleem van de hele business is. ‘Daar maken we het verschil met de ontwikkeling van nieuwe zaden en boomsoorten. Nog niet zo lang geleden haalden we 25 ton vruchtenpulp per hectare, vandaag overschrijden we 30 ton. En daar halen we tot 25 procent meer olie uit door efficiëntere extractiemethoden.’

Klimaat

Onvoorspelbare marktprijzen, investeringen in nieuwe plantages die pas op hele lange termijn ‘vruchten afwerpen’ en de afhankelijkheid van weer en klimaat. Het past perfect bij het geduldige kapitaal van een familiebedrijf. Maar staat het niet haaks op een beursnotering, waar beleggers kwartaal na kwartaal op je vingers kijken? ‘Je moet in deze business geduld hebben. Dat vragen we ook van onze aandeelhouders. In Sumatra hebben we net honderden hectares nieuwe aanplantingen gedaan, maar het duurt nog vier tot zes jaar voor we echt kunnen oogsten. Maar zodra dat draait, krijg je relatief hoge cashflows, die je opnieuw kan investeren.’

Maar kleine beleggers hebben toch vaak niet zoveel geduld? ‘De meeste van onze aandeelhouders zijn heel trouw. Ze volgen Sipef op de voet en weten wat er kan tegen- of meevallen. Ze weten dat het een cyclische, heel specifieke business is. Daarom is het zo belangrijk dat ons management heel goed met hen communiceert. Op de jaarvergadering, maar ook met groepsreizen naar onze plantages.’

Sinds vorige week is het mogelijk dubbel stemrecht toe te kennen aan wie al langer dan twee jaar aandeelhouder is. Bertrand, al decennia een pleitbezorger van het meervoudige stemrecht, noemt het ‘een stap in de goede richting’. ‘We zijn zowat het enige land ter wereld waar tot nu toe het principe één aandeel, één stem gold. Beursgenoteerde bedrijven zijn een vogel voor de kat als ze groter worden. Doordat de familiale aandeelhouders onmogelijk veel kapitaal konden ophalen zonder de controle over het bedrijf te verliezen, werden ze sneller opgeslokt door buitenlandse bedrijven dan dat ze konden uitgroeien tot internationale grote spelers. AB InBev is een van de weinige uitzonderingen. En de vraag is hoelang dat nog in België verankerd blijft.’

‘De vorige week overleden Albert Frère werd wel eens de meester der holdingstructuren genoemd omdat hij met een cascade van holdings een imperium beheerste met relatief kleine participaties. Maar 30 jaar geleden zei hij al: ik was nooit naar Frankrijk getrokken als ik in België dubbel stemrecht per aandeel had gehad.’

Praten over familiebedrijven is vaak gevoelig omdat de persoonlijke emoties van mensen en de nuchtere realiteit van het zakendoen sterk verweven zijn. Hoe moeilijk is het om dat in evenwicht te houden? Bertrand: ‘Het is voor onze kinderen veel moeilijker dan voor de oudere familiale aandeelhouders. Kinderen moeten voortdurend bewijzen dat ze capabel genoeg zijn, veel meer dan wie van buiten de familie komt.’

‘Dat voelen mijn zussen en ik ook’, beaamt Bracht. ‘Tegelijk moet je soms ook gewoon eerlijk durven toe te geven dat je bepaalde kennis niet beheerst. Wij zijn bijvoorbeeld niet voldoende financieel onderlegd. Daarom doen we een beroep op een familieadviseur die ons leert hoe de groei van Sipef goed op te volgen.’

‘Vier keer per jaar hebben mijn zussen en ik een formele vergadering om de raad van bestuur voor te bereiden. Maar ook informeel praten we veel over het bedrijf. Mijn zussen volgen het bedrijf minder nauw op dan ik vanuit de raad van bestuur. Door er veel over te praten willen we vermijden dat als er ooit een grote beslissing - een kapitaalverhoging bijvoorbeeld - moet worden genomen, ze uit de lucht vallen of er geen vertrouwen in hebben.’