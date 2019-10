Werk revisor Deloitte kost Nyrstar 5 miljoen euro

Pas op 5 november kunnen de aandeelhouders van zinkgroep Nyrstar zich in Antwerpen uitspreken over onder meer de jaarrekening van 2018. Dat dat zo laat op het jaar gebeurt, heeft te maken met de redding van het concern en het uitblijven van het oordeel van commissaris Deloitte over de cijfers van vorig boekjaar.

Vorig weekend bleek dat Deloitte ondanks maanden extra werk nog steeds een oordeel met voorbehoud uitspreekt over de jaarrekening omdat de revisor nog steeds niet alle informatie heeft, onder andere over de redding door grondstoffenhandelaar Trafigura.

Duizenden vragen

Het gaat telkens om een forse stijging; voor 2017 ging het respectievelijk om 0,53 en 1,1 miljoen euro. Of in totaal 1,63 miljoen tegen 5,1 miljoen vorig jaar hetzij maal drie.

1,3 miljard euro verlies

De bedragen zijn echter erg beperkt in het bredere plaatje van de verliezen bij Nyrstar. Voor de geconsolideerde jaarrekening is er een gat van bijna 650 miljoen euro en in de enkelvoudige is er zelfs een nettoverlies van 1,33 miljard euro. Dat laatste tekort zal op 5 november worden aangezuiverd op een buitengewone algemene vergadering, door de wettelijke reserves, de uitgiftepremies en het maatschappelijk kapitaal aan te spreken.