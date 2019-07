West-Vlaamse landbouwgrond blijft de duurste

In de eerste zes maanden van dit jaar zijn de prijzen van landbouwgronden gedaald met 3,9 procent. Dat is de eerste keer in vijf jaar, maar het wijst niet noodzakelijk op een trendbreuk.

De gemiddelde prijs voor een Belgische landbouwgrond bedroeg in de eerste zes maanden van dit jaar 44.696 euro per hectare, blijkt uit cijfers van de notarisfederatie.

De gemiddelde prijs daalde zowel in Vlaanderen (-3,1 procent) als Wallonië (-1 procent).

Sinds 2014 is de gemiddelde prijs gestegen met 22,9 procent. Dat is beduidend meer dan de inflatie (+8,2 procent) en de stijging van de prijzen op de woningmarkt in dezelfde periode. In de eerste zes maanden was er een daling met 3,9 procent. Ook het aantal transacties is gedaald.

Volgens notaris Bart van Opstal, de woordvoerder van notaris.be, is het nog te vroeg om over een trendbreuk te spreken. ‘Zes maanden is immers een relatief korte periode om definitieve conclusies uit te trekken’, klinkt het. Die mening wordt ook gedeeld door Vanessa Saenen, de woordvoerster van de Boerenbond.

Inkomen

De gemiddelde prijs daalde zowel in Vlaanderen (-3,1 procent) als Wallonië (-1 procent). In de periode 2014-2019 steeg de prijs in Vlaanderen met 26,1 procent, in Wallonië met 31,8 procent. Die stijging staat in schril contract met de evolutie van het gemiddeld inkomen van de landbouwer.

West-Vlaanderen is al jaren de duurste provincie (60.433 euro per hectare). De percelen zijn er ook het grootst (1,8 hectare).

Vlaams-Brabant is de goedkoopste (42.600 euro per hectare). Het is wel de enige Belgische provincie die de laatste vier jaar een continue groei liet optekenen. De prijs ligt er nu boven het niveau van Waals-Brabant (40.968 euro).

Ligging

De waarde van landbouwgrond wordt onder meer bepaald door zijn ligging, de omgeving, de bodemstructuur en de kwaliteit van de grond. Daarnaast is het ook belangrijk of de grond vrij of verpacht is.

De prijzen in België zijn traditioneel lager dan in Nederland en hoger dan in Frankrijk. Vanessa Saenen Boerenbond

Ook het spel van vraag en aanbod en de koopkracht van de landbouwers spelen een rol. Dat leidt tot grote verschillen in Europa.