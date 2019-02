Winstalarm bij Nyrstar

Nyrstar heeft een slecht vierde kwartaal achter de rug en verwacht voor 2018 een brutobedrijfswinst van amper 110 à 130 miljoen euro. Het bedrijf stelt de publicatie van de definitieve jaarresultaten uit tot eind april.

Nyrstar boekte tijdens de eerste negen maanden van vorig jaar 134 miljoen euro onderliggende brutobedrijfswinst (ebitda). Dat betekent dus dat het bedrijf een zwaar verlieslatend laatste kwartaal achter de rug heeft.

Dat is meteen een dot van een winstwaarschuwing. Eind september had Nyrstar gemeld dat de tweede jaarhelft 'substantieel' minder zou zijn dan de eerste (met 120 miljoen euro onderliggende ebitda). Nu wordt duidelijk dat 'substantieel minder' mogelijks zelfs betekent dat ebitda onder nul lag in het tweede halfjaar.

In een persbericht verwijst Nyrstar naar een daling van de grondstofprijzen, de impact van historisch lage zinkverwerkingslonen en hogere energieprijzen in Europa. Die negatieve factoren werden al duidelijk in het derde kwartaal werden en hebben zich in de laatste maanden verder gezet.

Port Pirie

Daar kwam nog bovenop dat de site in het Australische Port Pirie in december getroffen werd door onderbrekingen voor onderhoud.

Opmerkelijk is nog dat de productie in zijn Canadese zinkmijn in Myra Falls noodgedwongen werd stopgezet. De mijn was pas in september heropgestart, maar 'tegen het einde van het vierde kwartaal' werden 'tekortkomingen' geïdentificeerd. Het management verwacht dat de situatie in Myra Falls tegen maart of april opnieuw genormaliseerd zal zijn.

Of dat ook het geval zal zijn met de financiële situatie van Nyrstar - dat momenteel veel weg heeft van een zinkend schip - is nog totaal onduidelijk. 'We zetten het grondig nazicht van de balansstructuur voort. Als deel van het nazicht heeft Nyrstar een nieuw vijfjarenplan opgesteld dat als basis dient voor de onderhandelingen met alle financiële stakeholders', klinkt het. 'We hebben de voorbije week constructieve discussies gevoerd en zullen bijkomende aankondigingen doen naarmate deze vorderen.'