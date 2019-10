Zwitsers gerecht klasseert klacht Nyrstar-klokkenluider

Het openbaar ministerie in Bern besluit geen diepgaand onderzoek te voeren naar de klacht. Bovendien verbiedt een rechtbank in Zürich de Nyrstar-klokkenluider nog documenten of gegevens van het zinkbedrijf te verspreiden.

De val van het deels Belgische Nyrstar en de redding door de grondstoffengigant Trafigura roepen de vraag op of fouten gemaakt zijn in de aanloop naar de bijna-ondergang van de zinkgroep. Nyrstar zegt van niet en voert aan dat de contracten met Trafigura wel degelijk op voet van gelijkwaardigheid werden afgesloten en geen wurgdeals waren die Nyrstar op de knieën dwongen.

Anderen zoals Gilbert Guinikoukou, het gewezen hoofd van de interne auditdienst, zeggen dat er wel degelijk problemen waren. In augustus raakte bekend dat Guinikoukou Nyrstar ervan betichtte te knoeien met zijn cijfers. Hij zei ook dat er tal van wantoestanden waren in de groep. De beurswaakhond FSMA begon een onderzoek na zijn klachten. Onlangs raakte al bekend dat commissaris Deloitte na een grondig onderzoek besloot dat niet gefraudeerd is met de cijfers van Nyrstar.

Nu blijkt dat Guinikoukou een maand geleden ook een strafklacht tegen Nyrstar - om volledig te zijn de Zwitserse vennootschap Nyrstar Sales & Marketing die nu in handen is van Trafigura - indiende bij het Zwitserse gerecht. De keuze voor Zwitserland is ingegeven door het feit dat de hoofdzetel van Nyrstar daar voorlopig nog gevestigd is, al heeft het bedrijf een beursnotering in Brussel.

'Niet gerechtvaardigd'

Maar het openbaar ministerie in Bern klasseerde de klacht al na een kleine twee weken zonder gevolg, vernam De Tijd. 'In dit geval zijn de verwijten van de klagende partij niet gerechtvaardigd en hebben ze geen strafrechtelijke relevantie die de opening van een strafdossier zou rechtvaardigen', staat in een brief van adjunct-procureur-generaal Jacques Rayroud die de redactie kon inkijken.

Jacques Rayroud is niet de eerste de beste: hij leidt sinds enkele maanden het Zwitserse onderzoek naar mogelijke corruptie bij de wereldvoetbalbond FIFA. Die is ook in Zwitserland gevestigd.

Nyrstar Sales & Marketing sloeg ook terug door bij de rechtbank in Zürich een klacht in te dienen tegen Guinikoukou en voorzorgsmaatregelen te eisen. Met het argument dat de klokkenluider zijn contract schond door vertrouwelijke interne correspondentie en verslagen te hebben overgemaakt aan derden. Dat berokkent Nysrtar 'niet licht te herstellen schade', aldus de klacht.

Dwangsom

Die leidde begin september tot een gerechtelijk verbod om documenten en gegevens van het bedrijf ter beschikking te stellen van derden of publiek te maken. Guinikoukou mag ook geen materiaal in zijn bezit kopiëren of gebruiken en zelfs geen informatie over de onderneming verspreiden. De rechtbank legde een dwangsom op die kan oplopen tot 10.000 Zwitserse frank (9.200 euro).