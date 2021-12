BASF legt Umicore het vuur aan de schenen in batterijmaterialen

De Duitse chemiereus BASF plant meer dan 4 miljard euro te investeren in de productie van batterijmaterialen en verzelfstandigt zijn katalysatorenafdeling.

BASF gaat zijn katalysatorentak verzelfstandigen. Het kondigt tegelijk aan dat het zwaar zal investeren in batterijmaterialen. In beide takken is het bedrijf uit Ludwigshafen een stevige rivaal van Umicore.

BASF is een van de grootste leveranciers van chemische grondstoffen voor de auto-industrie. Die zit in volle transformatie. Daarom schuift de chemiegroep met activiteiten. Ze kiest volop voor de nieuwe mobiliteit en de e-auto. De 'oude mobiliteit' wordt klaargestoomd om te worden verkocht, lijkt het.

De afdelingen autokatalysatoren, recyclage van autokatalysatoren en edele metalen belanden in de nieuwe entiteit BASF Automotive Catalysts and Recycling. Die telt 20 productiesites en stelt 4.000 mensen te werk.

De afsplitsing van de katalysatoren en de bijbehorende diensten begint in januari en zal anderhalf jaar in beslag nemen. Het hoofdkwartier komt in Iselin, New Jersey (VS). Als die operatie klaar is, zal BASF de toekomstige opties bekijken. Dat kan gaan van een verkoop tot een fusie met gelijkaardige afdelingen van andere spelers.

Concurrent voor Umicore

Tegelijk gaat BASF veel sterker focussen op producten en diensten voor elektrische auto's'. In dit geval de productie van materialen voor batterijen van e-auto's. Tussen 2022 en 2030 plant BASF 3,5 à 4,5 miljard euro te investeren in de divisie batterijmaterialen. Ook Umicore investeerde de afgelopen jaren miljarden in dat segment.

Umicore en BASF komen elkaar al jaren tegen in de autosector. Beiden sloten midden dit jaar nog een licentieovereenkomst om patenten van kathodematerialen te delen. Toenmalig Umicore-topman Marc Grynberg zei toen dat de overeenkomst de technologische positie van Umicore versterkte. Kathodematerialen, zoals nikkel-mangaan-kobaltlegeringen (NMC) en nikkel-kobalt-aluminiumlegeringen (NCA), zijn de cruciale componenten van de batterijcellen voor e-auto's. Umicore is de wereldmarktleider in de productie van NMC-legeringen.