Euronav-CEO Hugo De Stoop 'Fredriksen kan me bellen, hij heeft mijn nummer'

De Belgische olietankerrederij Euronav is altijd bereid te spreken over een mogelijk samengaan met een andere speler. Ook met Frontline, de rederij van de Noorse scheepstycoon John Fredriksen. ‘Als iemand wil praten, zullen we luisteren', zegt CEO Hugo De Stoop.

De Noorse oliemagnaat John Fredriksen legde in oktober via zijn privaat gecontroleerde vehikel C.K. Limited 200 miljoen dollar op tafel voor een belang van 9,8 procent in Euronav, de grootste onafhankelijke olietankerrederij ter wereld. De hoofdaandeelhouder van Frontline, een van de grootste concurrenten van Euronav, werd meteen ook de grootste aandeelhouder van de Belgische reder, in 1995 opgericht door de familie Saverys.

De deal zwengelde de geruchten aan over een mogelijke fusie van de grootste twee spelers in de markt, Euronav en Frontline. Volgens de topman van Euronav, Hugo De Stoop, gaat het voorlopig alleen om een investering. 'We zijn heel blij dat Fredriksen, die heel 'bullish' is over de olietankermarkt, zijn geld in onze rederij heeft gestopt', zegt hij in een gesprek. 'Het geeft ons én de sector meer exposure.'

Of de consolidatie waar iedereen in de gefragmenteerde sector op aanstuurt, daarmee gebaat is, betwijfelt hij. Toch gooit De Stoop de deur voor Fredriksen niet dicht. 'Er zijn in het verleden al twee tot drie keer gesprekken geweest over een samengaan van Frontline en Euronav. We werken samen in een charterpool, zijn allebei heel actief op de spotmarkt en leveren gelijkaardige diensten. Niet onlogisch, maar je moet de afweging maken of het de moeite loont.'

Samen zouden Frontline en Euronav 8 à 10 procent van de wereldmarkt innemen. 'Maar het cultuurverschil is groot', zegt De Stoop. Frontline is heel lean-and-mean, telt een 30-tal werknemers en outsourcet heel veel naar derde partijen. Euronav is veel meer een verticaal geïntegreerd bedrijf, met een eigen scheepsmanagement, forse investeringen in O&O en een duurzaamheidsmanager.

De Stoop: 'Bij de vorige gesprekken - Frontline was toen nog groter dan wij - kwamen we telkens tot de conclusie dat we beter apart waren dan samen.' De Euronav-directie vreesde ook dat ze bij een fusie de cultuur en het model van Fredriksen en Frontline opgedrongen zou krijgen. 'Dat zou een waardedestructie van Euronav betekenen.'

De vraag om samen te gaan met Frontline is er vandaag niet. Maar dat kan morgen veranderen. Hugo De Stoop CEO Euronav

Maar ondertussen is de situatie veranderd. Fredriksen is 78 en begint na te denken over zijn 'legacy'. Voor hem heeft zijn strategie altijd goed gewerkt. De olietankerbusiness is zijn passie en hij beslist alles bij Frontline, waarvan hij 38 procent bezit. Maar geen van zijn twee dochters is actief in shipping. 'Het risico bestaat dat zijn model in elkaar zakt als hij er niet meer actief is. Mogelijk kijkt hij nu naar een ander toekomstmodel', legt De Stoop uit.

De vraag om samen te gaan is er vandaag niet, benadrukt De Stoop. 'Maar dat kan morgen veranderen. Onze wereld is klein en iedereen kent iedereen. Als Fredriksen naar ons komt met de vraag Frontline via een aandelenruil te integreren in Euronav, staan we open voor gesprekken. Die zullen vriendschappelijk verlopen. Hij mag ons altijd bellen. Hij heeft mijn nummer en we zijn bereid zonder vooroordelen te luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Maar dat geldt ook voor andere rederijen. We praten met veel rederijen over consolidatie. Als iemand zijn vloot wil verkopen tegen Euronav-aandelen, luisteren we. Soms moet je meerdere keren proberen voor het succes heeft.'

Iran

Over de toekomst van Euronav is De Stoop optimistisch. Vorig jaar boekte de rederij bijna een half miljard dollar winst. 2020 was het beste jaar ooit. Maar in het derde kwartaal van dit jaar had de rederij af te rekenen met haar slechtste kwartaal ooit. De slechte resultaten waren een gevolg van de covidpandemie, de lagere vraag naar olie, een overaanbod van tankers, het vrijkomen van schepen die in het superjaar 2020 waren ingezet voor olieopslag en de productiebeperkingen van de olieproducerende landen. Dat resulteerde in superlage vrachttarieven.

Volgens De Stoop is het dieptepunt voorbij en trekken de tarieven midden volgende zomer aan. Vanaf eind 2022 verwacht hij opnieuw een lange positieve cyclus. 'We zien het aantal bestellingen voor nieuwe schepen terugvallen tot het laagste niveau in 25 jaar. Wij zijn goed gepositioneerd. We hebben een van de jongste vloten en almaar meer klanten vragen milieuvriendelijke schepen, iets waarin we zwaar hebben geïnvesteerd. Twee derde van onze vloot zijn ecoschepen.'

De toekomstige impact van covid - en de omikronvariant - is nog onduidelijk, maar volgens het Internationaal Energie Agentschap stijgt de vraag naar olie volgend jaar tot bijna 100 miljoen vaten per dag. Net zoals voor covid. 'Nu zitten we aan 96 miljoen.'

Tot nog toe hebben de VS geen manier gevonden om de Iraanse olietransporten naar China te stoppen. De impact op onze sector is groot. Hugo De Stoop CEO Euronav

De Stoop hoopt ook op een versoepeling van de Amerikaanse sancties tegen Iran. Daarover wordt binnenkort gepraat. 'Door die sancties kan Iran in principe geen olie verkopen op de internationale markt, geen schepen kopen, geen verzekeringen sluiten, geen financiering krijgen voor de bouw van schepen en geen olie transporteren omdat de hele shippingmarkt in dollar is.'

Iran omzeilt dat door zaken te doen met kleine Chinese raffinaderijen die niet internationaal actief zijn. Met een vloot van 55 à 75 schepen vervoert het nu olie naar China. Tegen een marktprijs van naar verluidt 40 dollar per vat, de helft van de officiële prijs. De schepen zijn op de tweedehandsmarkt gekocht, de bedrijfjes zijn special purpose vehicles, speciaal voor één transactie opgericht en geregistreerd in de Bahama's, Hongkong of Macao. De schepen varen 's nachts, ze switchen hun automatisch identificatiesysteem af - hun positie is dus niet traceerbaar - en ze pompen hun lading vaak nog eens over op andere schepen voor de kust van Maleisië.

Bio Hugo De Stoop 48 jaar. Burgerlijk ingenieur, MBA aan het Insead. Sinds 2004 bij Euronav, vanaf 2008 CFO, sinds 2019 CEO. Profiel Euronav Grootste onafhankelijke olietankerrederij ter wereld. Vloot: 74 tankers. Omzet 2020: 851 miljoen dollar. Ebitda: 682 miljoen dollar. Nettowinst: 485 miljoen dollar. Werknemers: 210, in kantoren in Antwerpen, Athene, Londen, Nantes, Singapore, Genève en Hongkong.

De Stoop: 'Alles is heel goed georganiseerd en tot nog toe hebben de VS geen manier gevonden om die olietransporten naar China te stoppen. De impact op onze sector is groot. Iran vervoert zo ongeveer 2 miljoen vaten per dag. Dat is veel op een totaal van 45 miljoen vaten die via zeeschepen wordt vervoerd. Dat is lading die eigenlijk in het normale circuit zou zitten, want China heeft die olie sowieso nodig.'

Klimaattop

De recente klimaattop beschouwt De Stoop - die in Glasgow aanwezig was - als een mislukking. 'De sector was het eens over het principe van een CO 2 -taks. Maar bij de International Maritime Organization (IMO) - het orgaan dat de sector regelt binnen de VN en 170 landen vertegenwoordigt - werd de drievierdemeerderheid niet gehaald om het goed te keuren. Heel jammer. Ik vrees dat de lobby's in sommige landen - de namen kan je wel gissen - hun veto hebben gesteld.'

Euronav is samen met die andere reus Maersk - de grootste containerrederij ter wereld - een grote pleitbezorger voor de invoering van een 'carbon tax'. Beide investeren ook fors in technologie en brandstoffen - lng, ammoniak, biobrandstofmengsels - om hun CO 2 -emissie te beperken.

De scheepvaartindustrie verbruikt jaarlijks ongeveer 300 miljoen ton vervuilende fossiele brandstof, goed voor zowat 1 miljard ton CO 2 -uitstoot. Dat is vergelijkbaar met de CO 2 -uitstoot van Japan.

CO2-belastingcertificaat

De shipping - die instaat voor ongeveer 90 procent van alle verhandelde goederen en verantwoordelijk is voor 3 procent van de uitstoot van broeikasgassen - moet die uitstoot tegen 2035 met 55 procent verminderen en tegen 2050 emissievrij zijn. Dat wordt niet makkelijk. Tussen 2012 en 2018 steeg de uitstoot van CO 2 met 10 procent en volgens prognoses van de IMO is de kans groot dat de emissies tegen 2035 30 procent hoger liggen dan in 2008.

De Stoop: 'Europa en de VS denken aan de invoering van een CO 2 -belastingcertificaat, anders mag je er niet meer binnen. Maar dat zal pas in 2023 worden ingevoerd.'