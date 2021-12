Europese aardgasprijs zakt met 20 procent

Tientallen Amerikaanse gasschepen hebben koers gezet naar Europese havens. De gasprijs valt daardoor met 20 procent terug.

De nooit geziene stijging van de aardgasprijs in Europa de voorbije dagen doet aardgasproducenten voor het oude continent kiezen om hun ladingen kwijt te kunnen. Minstens tien Amerikaanse schepen zijn onderweg naar Europese havens, leren gegevens die het persagentschap Boomberg bijhoudt. 'Nog eens twintig lng-tankers lijken de oceaan over te steken naar Europa, maar die moeten hun eindbestemming nog bekendmaken.'

135 aardgasprijs Het vooruitzicht op een hoger aanbod duwt de aardgasprijs in Amsterdam 21 procent lager naar 135 euro per megawattuur.

De aardgasprijs op de Nederlandse referentiemarkt is dit jaar verzesvoudigd. Aardgas is in Europa 13 keer duurder dan in de Verenigde Staten en ook duurder dan in Azië, wat zelden voorkomt. Sinds begin november verdubbelde de prijs in Europa door haperende leveringen vanuit Rusland, minder stroom uit wind- en zonne-energie dan normaal, en onverwachte werken die de Franse kerncentrales stillegden.

Begin januari zal 30 procent van de France nucleaire capaciteit niet beschikbaar zijn. Daarnaast signaleerde Rusland al dat in januari minder aardgas via de pijplijn langs Oekraïne zal stromen. Europa boekte dan weer amper capaciteit via een andere pijplijn langs Polen, terwijl Duitsland blijft talmen om de gloednieuwe onderzeese pijplijn Nordstream 2 goed te keuren.

Beter weer

Omdat ze in Europa de beste prijzen krijgen, hebben de producenten en traders de routes van hun schepen verlegd van Azië naar het oude continent. De Amerikaanse lng-exportterminals draaien op hun maximale capaciteit. De producenten en handelaars in de VS willen zo veel mogelijk verdienen bij deze recordprijzen. Het vooruitzicht op een hoger aanbod duwt de aardgasprijs in Amsterdam 21 procent lager naar 135 euro per megawattuur. De steile klim van begin deze week is daarmee weggegomd.