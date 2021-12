Europese gasprijs sinds vorige week verdubbeld

De Europese gasprijzen sprongen dinsdag naar een absolute recordhoogte, om woensdag een stukje te dalen. De klim kwam er nadat Russisch gas van Duitsland teruggevloeid was naar Polen.

De energiezorgen in Europa lijken nog lang niet voorbij. Op een moment dat het oude continent de astronomische winter indook - en nog weken van koude temperaturen in het verschiet liggen - vestigden de Europese gasprijzen dinsdag weer een nieuw record.

De Nederlandse TTF-future, de referentieprijs in Europa, sloot dinsdag af op een ongeziene 180 euro per megawattuur. Maar niet alleen hoogte van de prijs valt op, ook de bijzonder snelle opmars baart zorgen. Begin vorige week was dat met 89 euro nog slechts de helft.