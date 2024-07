Een groep Belgen - met Christian Dumolin, Robert Taub en de families Swenden en Desimpel op kop - financierde jaren geleden de herlancering van Aya Silver & Gold. Ze hebben nu 40 procent in handen van het mijnbedrijf, dat bijna 2 miljard Canadese dollar (1,34 miljard euro) waard is. ‘It’s a hell of a return.’